新冠疫苗｜林鄭強烈呼籲僱主要員工打針 否則定期自費檢測

特首林鄭月娥出席行會前見傳媒，談到新冠疫苗接種問題。她說，截至昨晚，本港一共接種了約711萬劑疫苗，當中395萬人接種最少一劑，佔合資格人口58.7%，雖然數字緩慢上升，但接種率上升速度已開始收窄，近日每日少於3萬人接種首劑疫苗，每日亦平均只有約1萬人在網上預約接種，形容兩組數字都呈下降趨勢。林鄭月娥呼籲全港市民要繼續努力，又強烈呼籲企業僱主，參考公務員的做法，要求所有員工接種疫苗，否則要定期自費檢測。

20歲以下群組「要特別努力」

林鄭月娥續稱，現時要特別努力的群組一個是20歲以下人士，認為情況是可以了解，因為當局是較後才公布12歲至20歲可打「復必泰」疫苗，她希望隨著開學，有更有小朋友接種疫苗。林鄭月娥又宣布，將疫苗「即日籌」安排擴展至12歲以上學生，讓他們毋須預約，可直接前往接種中心打針，她又希望70歲以上長者，以及返工人士盡快接種。

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