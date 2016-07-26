新冠疫苗｜歐盟周四啟用疫苗護照 航空業憂引發混亂

歐盟預期周四正式啟用俗稱「疫苗護照」的新冠疫苗數位證明文件制度。《路透社》報道，歐洲航空公司與機場警告，相關疫苗證明文件，必須能提供更好的協調安排，否則在處理乘客疫苗證明文件方面，可能引發混亂。

代表歐洲大部分機場的行業組織ACI，以及代表大部分航空公司的A4E、IATA及ERA致函歐盟各成員國領袖，表示憂慮當局在協調各國方面仍有很大的改善空間，倘若有關安排沒有改變，一旦旅客數量未來數周明顯扳升，屆時將造成很大的混亂。

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根據這些行業組織分析，疫苗證明文件的二維碼確認程序，應該在旅客出發地進行，而不是現時在抵達地進行，這樣做可能造成航班延誤與混亂。同時，部分國家在提供文件確認設施方面，也令外界關注。

數位疫苗護照提升通關便利

歐盟統一規格的的數位疫苗護照又名「數位綠色證明」(Digital Green Certificate)。在德國，民眾可先到接種站、醫院或藥房索取紙本的接種證明，然後用免費下載的App掃描上面的條碼即可。接種過疫苗的人，除了可出示國際預防接種證明書，這是按世界衛生組織(WHO)規定格式印製的黃色小本子，上面有持有人從小到大接種疫苗的紀錄，7月1日起還可使用手機App版的數位疫苗護照，增加通關的速度。邊境檢疫人員掃描App顯示的條碼，馬上可知道持有者的姓名、出生年月日、接種的疫苗廠牌和日期。

目前歐盟認可4種COVID-19疫苗，分別是BioNTech/輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)、阿斯利康(AstraZeneca)和強生(Johnson & Johnson)，數位疫苗護照的適用範圍涵蓋歐盟27個成員國、冰島、挪威、瑞士、列支敦士登。