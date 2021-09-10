新冠疫苗｜歐藥管局︰免疫力低者須打加強劑 英藥健局：輝瑞阿斯利康可作加強劑

英國藥品及保健品管理局(MHRA)同意，輝瑞/BioNTech與阿斯利康(AstraZeneca)新冠疫苗可用作加強劑。

管理局行政總監June Raine表示，兩間藥廠生產的疫苗安全及有效，可作為加強劑。至於是否啟動接種加強劑，他稱，要由疫苗委員會(JCVI)決定。

疫苗委員會仍在討論民眾是否需要接種加強劑。成員划人一Adam Finn認為，仍不確定加強劑能否幫助接種者避免出現重症，也不確定加強劑會否帶來更大危險。

EMA官員：Delta肆虐下愈來愈多突破性感染

歐洲藥品管理局(EMA)表示，目前歐聯多個地區都出現涉及Mu變種新冠病毒的個案，當局正與疫苗開發商，討論現時疫苗對Mu變種病毒的效用。

官員指雖然未有證據證明Mu變種病毒的傳播力會更強，或是否有機會取代Delta，成為主流病毒株，但關注Mu變種病毒可能具有更強的免疫逃逸特性，可能會更令人擔憂。

管理局表示，有愈來愈清晰的證據顯示，患有嚴重免疫力問題的人士須接種新冠疫苗加強劑。

官員指，接種兩劑疫苗後，仍然可以為大部分人士提供足夠保護，但在Delta變種病毒肆虐下，出現愈來愈多「突破性感染」(Breakthrough infection)個案，即是接種疫苗滿14天仍確診，認為歐盟成員國在管理局有正式結論前，推動接種第三針加強劑是可以理解。

管理局亦會在未來數星期，檢視是否把輝瑞和莫德納疫苗的接種年齡，進一步擴大到5至11歲。

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