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新冠疫苗｜港大研究：2針科興不及1針復必泰　打齊兩針抗體量相差近9倍
51 分前
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新冠疫苗港大研究復必泰科興抗體梁卓偉
新冠疫苗｜港大研究：2針科興不及1針復必泰　打齊兩針抗體量相差近9倍
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新冠疫苗｜港大研究：2針科興不及1針復必泰　打齊兩針抗體量相差近9倍 (資料圖片)

港大公共衛生學院最新研究發現，接種復必泰新冠疫苗後，抗體水平遠高於接種科興疫苗，差距更高達九倍。研究亦抽取部分參與者抗體水平比較，發現接種兩針科興者的平均抗體水平，較接種一針復必泰者還要低。

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港大醫學院院長梁卓偉有分參與研究，招募1,442名已打針的醫護人員，跟進他們體內的抗體水平，並已初步完成93人分析，包括63名打復必泰者、30名打科興者，利用酵素結合免疫吸附分析法(ELISA)、替代病毒中和抗體測試(sVNT)測試抗體濃度，發現接種一劑科興後抗體水平仍偏低，至打齊兩針才升至中等水平。

研究抽取其中24人的數據，當中12人打復必泰、12人打科興，為他們作溶斑減少中和抗體測試(PRNT)，發現接種一劑科興後抗體水平只有7，打齊兩針才升至27；而接種一劑復必泰後平均抗體水平已有49，打齊兩針更達269，較科興高近九倍。

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研究顯示，兩款疫苗的效用有顯著差異，但今次研究未有分析T細胞和ADCC的免疫反應，認為未來可以檢視如何提升抗體水平，以及考慮接種加強劑。有關研究今日刊登《刺針》醫學雜誌。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠疫苗｜港大研究：2針科興不及1針復必泰　打齊兩針抗體量相差近9倍-276212
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