新冠疫苗|瑪嘉烈漏報市民針後面癱 院方:因專注治理而未呈報

民主黨上月中接獲求助,有市民接種新冠疫苗後出現懷疑面癱,兩日後到瑪嘉烈醫院求醫,被診斷為「貝爾面癱」,屬於第二針復必泰後的副作用。事主其後申請新冠疫苗異常事件保障基金,才發現院方沒有向衞生署呈報個案,因此無法申請賠償。協助事主的民主黨醫療政策發言人袁海文憂慮,事件反映有不少類似個案被漏報,政府公布的異常事件數字或遠低於現況。瑪嘉烈醫院發言人表示,當時醫護人員因專注治理病人,而未有向衞生署呈報個案,院方經查證後已向衞生署呈報,並就事件致歉。

中年男事主Y先生8月31日接種第二針復必泰疫苗,注射後約10至20分鐘飲水時,發現出現「漏口」情況,但Y先生不以為意,直至當晚感到左邊眼皮有輕微下垂,他以為是疲憊所至。翌日早上,Y先生洗面時發現眼睛入水,漱口亦有水滴流出,而且左臉出現面癱,但他當日有工作在身,遂延至第二日、即9月2日才到瑪嘉烈醫院求醫。

事主查詢獲證實沒呈報

院方急症室醫生診斷Y先生為接種第二劑復必泰後出現貝爾面癱,並轉介他到內科覆診及往明愛醫院眼科診症,轉介信上亦列明他「2nd dose Biontech taken on 31/8/21. Developed L sided Bell's palsy since the morning of 1/9/2021」。

Y先生其後向專責處理新冠疫苗異常事件保障基金的「AXA 安盛」申請賠償,至月底接獲回覆指,其個案未獲醫護人員向衞生署呈報為「疫苗接種嚴重或非預期異常事件」,故拒絕其申請。Y先生再向瑪嘉烈醫院查詢獲證實未有呈報,院方亦著急症室部門主管審核事件並作出呈報。

袁海文促准公眾自行呈報

袁海文質疑,今次個案已獲即時診斷為貝爾面癱,轉介信亦列明接種疫苗翌日出現病徵,為何院方會漏報個案。他憂慮,有更多其他個案沒有獲呈報,令當局公布的副作用數字被低估。他建議,當局應審視呈報機制,包括參考美國做法,利用醫管局手機app「HA GO」及醫健通等,讓公眾自行呈報個案。

瑪嘉烈:會提醒前線員工

瑪嘉烈醫院發言人回覆指,一名42歲男病人今年9月2日因左邊面癱和胸口不適到急症室求醫,醫護人員即時為病人治理,安排病人進行心電圖、胸部X光檢查、抽血等,詳細檢視病人情況,並安排轉介。院方本月6日接獲病人查詢,醫護人員即時審視有關個案,發現病人於8月31日曾接種新冠疫苗,但當時醫護人員因專注治理病人,而未有向衞生署呈報個案,在院方經查證後,已於10月8日向衞生署呈報。

發言人指,一般而言,如病人曾經接種新冠疫苗,並發生屬於接種疫苗的嚴重或非預期異常事件類別,醫護人員會盡快按機制向衞生署呈報。院方就事件引起病人不便致歉,並會提醒前線員工適時呈報相關個案,以免同類事件再次發生。

