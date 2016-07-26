新冠疫苗｜瑪嘉烈漏報市民針後面癱 院方：因專注治理而未呈報

民主黨上月中接獲求助，有市民接種新冠疫苗後出現懷疑面癱，兩日後到瑪嘉烈醫院求醫，被診斷為「貝爾面癱」，屬於第二針復必泰後的副作用。事主其後申請新冠疫苗異常事件保障基金，才發現院方沒有向衞生署呈報個案，因此無法申請賠償。協助事主的民主黨醫療政策發言人袁海文憂慮，事件反映有不少類似個案被漏報，政府公布的異常事件數字或遠低於現況。瑪嘉烈醫院發言人表示，當時醫護人員因專注治理病人，而未有向衞生署呈報個案，院方經查證後已向衞生署呈報，並就事件致歉。

中年男事主Y先生8月31日接種第二針復必泰疫苗，注射後約10至20分鐘飲水時，發現出現「漏口」情況，但Y先生不以為意，直至當晚感到左邊眼皮有輕微下垂，他以為是疲憊所至。翌日早上，Y先生洗面時發現眼睛入水，漱口亦有水滴流出，而且左臉出現面癱，但他當日有工作在身，遂延至第二日、即9月2日才到瑪嘉烈醫院求醫。

事主查詢獲證實沒呈報

院方急症室醫生診斷Y先生為接種第二劑復必泰後出現貝爾面癱，並轉介他到內科覆診及往明愛醫院眼科診症，轉介信上亦列明他「2nd dose Biontech taken on 31/8/21. Developed L sided Bell's palsy since the morning of 1/9/2021」。

Y先生其後向專責處理新冠疫苗異常事件保障基金的「AXA 安盛」申請賠償，至月底接獲回覆指，其個案未獲醫護人員向衞生署呈報為「疫苗接種嚴重或非預期異常事件」，故拒絕其申請。Y先生再向瑪嘉烈醫院查詢獲證實未有呈報，院方亦著急症室部門主管審核事件並作出呈報。

袁海文促准公眾自行呈報

袁海文質疑，今次個案已獲即時診斷為貝爾面癱，轉介信亦列明接種疫苗翌日出現病徵，為何院方會漏報個案。他憂慮，有更多其他個案沒有獲呈報，令當局公布的副作用數字被低估。他建議，當局應審視呈報機制，包括參考美國做法，利用醫管局手機app「HA GO」及醫健通等，讓公眾自行呈報個案。

瑪嘉烈：會提醒前線員工

瑪嘉烈醫院發言人回覆指，一名42歲男病人今年9月2日因左邊面癱和胸口不適到急症室求醫，醫護人員即時為病人治理，安排病人進行心電圖、胸部X光檢查、抽血等，詳細檢視病人情況，並安排轉介。院方本月6日接獲病人查詢，醫護人員即時審視有關個案，發現病人於8月31日曾接種新冠疫苗，但當時醫護人員因專注治理病人，而未有向衞生署呈報個案，在院方經查證後，已於10月8日向衞生署呈報。

發言人指，一般而言，如病人曾經接種新冠疫苗，並發生屬於接種疫苗的嚴重或非預期異常事件類別，醫護人員會盡快按機制向衞生署呈報。院方就事件引起病人不便致歉，並會提醒前線員工適時呈報相關個案，以免同類事件再次發生。

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