新冠疫苗｜福奇：注射3劑疫苗或成新標準 Mu不構成即時威脅

受新冠肺炎Delta變種病毒肆虐美國，令當地本周平均單日死亡人數由上星期的900人增至逾950人；平均每日染疫人數由6月時的少於1萬，增至現時每日超過15萬。美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇(Anthony Fauci)表示，倘若輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)的新冠疫苗接種計劃劑量要由2劑增加至3劑，他並不會感到驚奇。

福奇指，民眾在完成接種兩針後，數個月後可能要接種第三針，以增強免疫力及獲得更完整的保護，他作為傳染病專家，他對疫苗接種數量一旦增加並不感到驚奇。他又指，有理由相信，接種3劑疫苗將有更持久的防護力，「如果是夠持久，注射 3劑疫苗可能會成為新的標準。」

美國疾控中心(CDC)早前宣布，將在20日開始，為已接種兩劑輝瑞/BioNTech或莫德納新冠疫苗已經8個月的民眾，注射第三劑疫苗作為加強劑。

美國政府將向本地疫苗供應鏈投放30億美元，供疫苗原料製造商、疫苗包裝廠等美國企業，擴大供應能力，主要針對生產注射器、針頭、個人防護裝備等公司，預計幾星期內開始發放。

福奇：Mu不會對美國構成即時威脅

日前被世衛列入「令人關注變種病毒」(variants of interest、VOI)名單的Mu變種病毒，指其可能對疫苗有抵抗性(risk of resistance)，令外界憂慮。福奇認為，Mu變種病毒不會對美國構成即時威脅。

福奇指出，Mu病毒株帶有一系列突變，反映它或可逃避部分抗體，包括單株抗體、疫苗或康復期血清誘導的抗體，但目前未有臨床數據證明，當局正留意。他又指，雖然變種病毒在一定程度上會降低疫苗效用，但疫苗仍對目前出現的變種病毒非常有效。

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