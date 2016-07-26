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新冠疫苗｜第三針討論言之尚早　劉宇隆：抗體能維持6至8個月
2 小時前
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新冠疫苗｜第三針討論言之尚早　劉宇隆：抗體能維持6至8個月
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劉宇隆認為，目前討論是否需要接種第三針言之尚早。

本港新冠疫苗接種計劃今日(22日)踏入第147日，已有逾295.5萬人接種第一針，坊間最近出現關於是否需要接種第三劑疫苗的討論。衞生防護中心轄下科學委員會下午召開聯席會議，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆會後表示，現時決定是否需要接種第三針乃言之尚早，建議在累積更多本地、海外數據，以及群體接種率達七至八成後再考慮。

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劉宇隆以食餅作比喻，「市民連第一塊餅同第二塊餅都未食，點解要畀第三塊餅佢」，反問建議是否合理，並指決定除基於科學數據外，全球接種率和疫苗分配不均等問題亦是因素之一。

大眾關注接種疫苗後的抗體水平，劉宇隆指數據上抗體會隨時間下跌，但首6至8個月的抗體數量仍然足夠，故現時不是適當時候決定是否要第三針，相信可待至秋天或冬天再思考。他又稱，專家共識是市民打齊兩針後，毋須急於測試抗體數量，否則只會產生更多猶豫。他強調，現時當務之急是提升接種率，尤其是長者。

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委員會指科興疫苗抗體水平雖較少，但都可跟復必泰疫苗一樣避免重症死亡。(資料圖片)

科興復必泰均可免重症死亡

截至昨日，本港共有約118萬人已接種首針科興疫苗。劉宇隆稱，科興所產生的抗體雖然較少，但其產生的T細胞反應與復必泰疫苗相若，即使感染亦能很快觸動T細胞，而且兩款疫苗也有效避免死亡和重症。不過，他指出傳媒近日比較科興和復必泰的抗體水平，或令市民減低對科興的信心。被問到應否跟隨新加坡做法，把接種科興疫苗的人口排除在全國接種率時，他表示「市民極度需要有疫苗選擇」，不能只提供單一種類疫苗。

另外，會議亦有討論新冠疫苗能否與流感疫苗等其他疫苗同時接種。新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌稱，有海外研究顯示若同時接種兩種疫苗，副作用會增加，故本港跟隨世界衞生組織和其他國家的做法，建議盡可能不要兩款同步接種，最少應相隔14日。

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林文健指，有21名輸入個案患者已接種新冠疫苗。

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21宗輸入個案曾打針

衞生防護中心總監林文健表示，本港累計錄得287宗帶有N501Y變種病毒的個案、186宗涉及L452R變異病毒株的個案，經全基因分析後確認98宗屬Delta變種病毒。他並提到，有21宗輸入個案的患者曾接種新冠疫苗，當中逾六成沒有病徵，但八成個案CT值少於30，即病毒量高，相信現有疫苗對變種病毒相當有效，因抵港確診後亦為無症狀、「行得走得」。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠疫苗｜第三針討論言之尚早　劉宇隆：抗體能維持6至8個月-277036
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