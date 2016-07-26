新冠疫苗｜美國向千里達及多巴戈捐贈80瓶疫苗

美國駐千里達及多巴戈大使館宣布，已向當地捐贈80瓶輝瑞/BioNTech新冠肺炎疫苗。美國早前宣布本月底前向全球分發8,000萬劑新冠疫苗，但據當地報道，千里達及多巴戈國家安全部部長表示，美國捐贈的80瓶疫苗與美國早前宣布的疫苗分發無關，是次是一份小禮物。

位於加勒比海南部的島國千里達及多巴戈(Trinidad & Tobago)總人口約140萬人，每瓶BioNTech疫苗可分為5至6劑疫苗。換言之，80瓶疫苗相當於約400劑疫苗，按一人接種兩劑的流程，可供約200多人接種。

有關帖文迅速於網上傳播，並熱烈討論，網民Nazma Khan認為「這是對千里達及多巴戈公眾的侮辱」；網民Taurean Estrada指「80瓶比沒有好……」，亦有自稱居於美國的網民Cris Moore稱「400劑的確不足，居於美國我們應該做得更好，狀況的確尷尬，但仍為千里達及多巴戈得到的每一瓶疫苗感到寬慰。」

美國於13日發表有關聲明，並於結尾補充指「我們相信每一劑疫苗都很重要」。

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華大使：明天獲邀到機場迎接20萬國藥疫苗

翌日，中國駐千里達及多巴戈大使館方遒於社交網站表示，千里達及多巴戈所採購的20萬劑國藥疫苗己於西班牙港途中，很高興明天獲邀到機場迎接國藥集團第二批疫苗。當地媒體又指，千里達及多巴戈向中國訂購了更多疫苗，未來將陸續交付。