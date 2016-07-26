新冠疫苗｜美國土安全部長中招 傳擴大加強劑接種年齡層

美國國土安全部長馬約卡斯(Alejandro Mayorkas) 新冠病毒檢測結果呈陽性，曾與他同場的美國總統拜登夫婦未被列為密切接觸者。馬約卡斯上周六(16日)曾經到國會山莊，出席追悼殉職執法人員的儀式，同場還有拜登、第一夫人吉爾和其他高級官員，期間拜登和馬約卡斯都沒有戴口罩，有傳媒更影到他們相距只有幾呎。

拜登已完成接種新冠疫苗，9月已打加強劑。白宮指有關活動，距離馬約卡斯確診超過48小時，加上活動是在室外舉辦，傳染風險不高，因此拜登夫婦未被列為馬約卡斯的密切接觸者。

國土安全部發言人表示，馬約卡斯是是外訪前的例行檢測中發現確診。他已經完成接種疫苗，只有輕微鼻塞，當局正追蹤密切接觸者。馬約卡斯會按疾控中心指引和醫生建議，在家工作和自我隔離，原定本周出訪哥倫比亞的行程要取消。

65歲以下入院數字上升令局方憂慮

美國有線新聞網(CNN)報道，食品藥物管理局(FDA)將於短期內把接種第三針加強劑新冠疫苗的年齡，擴大至40歲或以上。管理局上月批准為65歲以上和高危群組接種加強劑，但只限於輝瑞/BioNTech疫苗，專家委員會上周亦通過建議，批准接種莫德納(Moderna)疫苗加強劑，但未獲管理局正式授權。

消息人士指，當局關注65歲以下人士，近日因感染而需入院的數字有上升趨勢，並對此愈來愈憂慮，考慮批准為40歲以上人士接種輝瑞和莫德納疫苗加強劑。當地傳媒日前亦引述消息報道，食品藥物管理局計劃批准民眾接種加強劑時容許「溝針」，預計會適用於美國所有已獲批使用的疫苗，但仍需研究實施細節。

相關新聞：