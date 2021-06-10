新冠疫苗｜美國積存大批強生疫苗 有專家籲捐贈

美國疾控中心數字顯示，強生新冠疫苗的使用量未達預期，全國多處合共有1,100萬劑存貨，當中有數以百萬劑可能於本月底到期，有官員憂慮疫苗有過期風險造成浪費。

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有別於輝瑞BioNTech和莫德納新冠疫苗，強生疫苗只須接種一劑，原本被視為有望加快接種進度，但由於出現多宗接種強生疫苗後出現血栓的病例，美國食品和藥物管理局(FDA)於4月一度暫停接種強生疫苗。有官員指，當時取消大量強生疫苗預約後未有重新安排，造成庫存積壓，而11天的暫停分發令民眾對接種該款只需打一針的新冠疫苗熱度下降。

福奇：FDA正研究是否延長強生疫苗有效期

強生疫苗表示，有關疫苗在正常雪櫃溫度下有效期預計為3個月，不過若冷藏，兩年內可保持穩定，因此部分疫苗仍可存放一段時間。

有專家建議當局應考慮將過剩的強生疫苗，捐贈予發展中國家。白宮抗疫顧問亦承認，分發予各州的部分強生疫苗有過期風險。

美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇表示，FDA正研究是否延長強生疫苗有效期，以用盡所有疫苗。

美國疾控中心數字顯示，至今已為民眾接種超過3億劑次新冠疫苗，1.4億人完成接種兩劑疫苗。