新冠疫苗｜美媒：美國擬透過COVAX贈5億劑疫苗予窮國

《路透社》與《紐約時報》分別報道，透過世界衞生組織牽頭的疫苗全球獲取機制(COVAX)，在兩年內捐贈5億劑輝瑞(Pfizer)新冠疫苗予超過90個低收入國家及非洲聯盟。白宮與輝瑞拒評上述消息。

報道引述消息人士稱，美國總統拜登政府計劃在未來2年，向全球約100個國家合共捐贈5億劑疫苗。華府擬於今年捐贈2億劑疫苗，以每人接種兩劑計算，可令1億人受到保護。明年上半年進一步捐贈3億劑，捐贈對象為92個低收入國家與非洲聯盟。捐贈計劃是由白宮抗疫專責組主管齊茨(Jeff Zients)洽商後決定。

白宮國家安全顧問沙利文透露，拜登願意承諾分享疫苗，是因為符合美國的公共衛生政策及戰略利益，又指拜登的目標是要表明，民主是一些國家能為世界各地任何人士，提供最佳解決方案。

拜登：美國要在任何地方結束疫情

《路透社》指，拜登將於周四出席七國集團(G7)會議期間，與輝瑞行政總裁布拉(Albert Bourla)一同宣布捐贈計劃。到了英國準備出席七國集團峰會的美國總統拜登表示，美國不單止要在本土，亦要在任何地方結束新型肺炎疫情。

《紐約時報》報道，美國將以非牟利價格購買用於捐贈的輝瑞新冠疫苗。根據報道，這批5億劑輝瑞新冠疫苗，是在華府原定3億劑訂購範圍以外，華府訂購的輝瑞新冠疫苗總數將達到8億劑。