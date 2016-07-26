新冠疫苗｜美研究︰少男打輝瑞疫苗後心肌炎住院 比率仲高過因染疫入院

目前已知輝瑞/BioNTech疫苗的罕見副作用為心肌炎或心包炎，美國一項研究把疫苗所涉及的心肌炎個案，收窄至少男及少女組別，結果發現，12至17歲少男打針後因心肌炎入院的比率，較因為感染新冠肺炎而入院的比率，高2.1至6.1倍。

研究推斷12至15歲少男 針後每百萬人有逾160宗心肌炎

美國加州大學人員研究，分析了當地今年頭6個月接種疫苗的12至17歲男女針後不適的數據。研究人員發現257宗涉及心臟問題的個案，由此再推斷每100萬人中的個案比率，指本身無長期病的12至15歲少男中，打了兩針輝瑞/BioNTech疫苗後，每100萬人有162.2宗心肌炎；16至17歲少男打兩針後，每100萬人有94宗心肌炎。

至於沒有長期病的當地青少年，因感染新冠肺炎而入院比率，為100萬人中有44人宗，反映少男打針後因心肌炎入院，比率高過因染疫入院。

研究亦再次證實，輝瑞/BioNTech疫苗的心肌炎副作用，較少發生在女性身上，指12至15歲少女，以及16至17歲少女組別，針後出現心肌炎的比率，分別為每100萬人有13.4及13宗，遠遠少於少男組別。研究已刊於醫學研究報告網站medrxiv，尚待同儕審視。

新冠疫苗｜美研究︰少男打輝瑞疫苗後心肌炎住院 比率仲高過因染疫入院

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