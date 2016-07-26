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新冠疫苗｜美食藥局：莫德納未符合作加強劑條件
21 小時前
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新冠疫苗莫德納疫苗FDACDC加強劑第三針
新冠疫苗｜美食藥局：莫德納未符合作加強劑條件
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美食藥局：莫德納疫苗未符合作加強劑條件。(資料圖片)

美國食品及藥物管理局(FDA)指，注射兩劑莫德納(Moderna)新冠疫苗仍提供足夠保護力，並不符合緊急使用作加強針的所有條件。

美國食品及藥物管理局的顧問委員會周四將開會，討論莫德納提出為長者及高風險群組注射第三劑疫苗的申請。

局方周二發表文件指出，分析莫德納提交的數據後發現，莫德納疫苗確實可提升接種者的抗體水平，但與接種前相比，兩者差別不是很大，注射兩劑疫苗仍提供防止重症及死亡的保護作用，文件又指，雖然注射第三劑疫苗可以誘發足夠抗體反應，但產生的抗體數目未有大幅增加，並未符合批准使用加強劑的所有條件。

衞生專家John Moore認為，抗體究竟要有多大差別，市民才適合接種加強針，業界對此現時未有共識，FDA官員結論的數據來源仍有待確定。

衞生專家Eric Topol表示，與輝瑞/BioNTech疫苗不同，莫德納疫苗缺乏現實使用數據支持，其有效保護力被受質疑。

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即使獲FDA通過亦須美國疾控中心批准。(資料圖片)

即使獲FDA通過  亦須美國疾控中心批准

莫德納較早時重申，注射加強劑有公共衞生好處。公司的數據顯示，在完成接種後六個月打加強劑，抗體水平顯著上升，對變種病毒Delta亦起到作用。而加強劑的後遺症，與之前接種第二劑一樣都是發燒及痛症。認為美國食品及藥物管理局應批准加強劑的申請，指這對公共衞生有利，亦可減少突破性感染情況

根據審批程序，FDA即使批准莫德納疫苗可作為加強針緊急使用，最終是否落實使用仍有待美國疾控中心(CDC)批准。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠疫苗｜美食藥局：莫德納未符合作加強劑條件-288553
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