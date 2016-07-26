新冠疫苗｜習近平：年內將向全球提供20億劑疫苗

國家主席習近平昨向新冠疫苗合作國際論壇首次會議發表書面致辭，承諾今年中國將努力向全球提供20億劑疫苗，並將向「新冠疫苗實施計劃」(COVAX)捐贈1億美元，用於向發展中國家分配疫苗。

科興將申請Gamma Delta疫苗緊急使用

另外，科興控股生物技術董事長尹衛東昨表示，科興近期將向各國藥監局提交針對Gamma變種病毒株及Delta變種病毒株的新冠疫苗(克爾來福)臨床研究及緊急使用申請。

科興中維去年12月分離出Gamma變種病毒株，今年4月分離出Delta變種病毒株，並投入研究新冠滅活疫苗換毒株行動。尹衛東表示，科興中維有充足的生產能力，提供不同種類的新冠滅活疫苗。

中國疾控中心研究員、科研攻關組疫苗研發專班專家組成員邵一鳴曾表示，現有國產滅活疫苗可以快速應對變種病毒，只要在投料端加入新變種病毒，整個工藝不須作絲毫改變，產品端出來的就是針對變種病毒的新疫苗。