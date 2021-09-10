新冠疫苗｜莫德納研二合一新疫苗 一針對抗新冠肺炎預防流感

美國生化藥廠莫德納(Moderna)公布，將研發一款新型疫苗，只須接種一針，便可以作為新冠疫苗加強劑，以及預防流感之用。

這是莫德納於周四(9日)公布有關消息，指二合一疫苗暫時命名為mRNA-1073，是以信使核糖核酸(mRNA)技術開發的新藥品，暫時處於初步研究階段，集團未公布研發時間將持續多久。集團行政總裁邦塞爾(Stéphane Bancel)今年4月曾向媒體披露有關計劃。

消息發布後，莫德納股價一度升6.2%。

莫德納將推出兒童新疫苗

莫德納又宣布，將推出一款針對6個月至12歲以下兒童群組的新疫苗，接種後可以同時預防人類呼吸道合胞病毒 (Respiratory syncytial virus)，以及人類偏肺病毒 (Human metapneumovirus)。莫德納指，有關測試已獲授權，公司將在4,000名6個月至12歲以下兒童組成的研究小組，測試50微克劑量的疫苗。目前，針對不同年齡組別的疫苗劑量選擇研究仍在進行。