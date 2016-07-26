新冠疫苗｜蓋茨：疫苗缺公平分配是公共衞生悲劇

微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)與前妻梅琳達(Melinda)共同創立的「比爾及梅琳達蓋茨基金會」(Bill & Melinda Gates Foundation)，發表年度《目標守衛者報告》，指雖然新冠疫苗研發速度前所未有，但全球並未從疫苗研發中平等受益，欠缺公平分配是一場公共衞生悲劇。

報告由蓋茨與梅琳達共同撰寫，亦是基金會就聯合國可持續發展目標、發表的第五份年度報告。

蓋茨在報告中表示，高收入國家和社區，今後可能將新冠疫情，視為又一個與貧困相關的疾病，採取「與我無關」態度，強調除非所有人都能獲得疫苗，否則無法結束疫情。

報告：低收入國家疫苗接種量不足全球疫苗總量1%

報告表示，全球逾80%新冠疫苗，被高收入和中高收入國家民眾接種，部份國家獲得疫苗劑量是需求的兩至三倍，而低收入國家疫苗接種量，不足全球疫苗總量1%。

報告還顯示，得益於全球加速行動以對抗疫情，在聯合國可持續發展目標方面避免了一些最懷情況的發生。蓋茨與梅琳達在報告中指，避免出現最壞的情形還遠遠不夠，為了確保全球能從疫情中真正公平復甦，需要對健康和經濟進行長期投資。

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