新冠疫苗｜衛生署長者中心下月起擴展接種服務 65歲或以上可即場打科興

為鼓勵長者接種疫苗，衛生署公布下月9日至9月30日期間，三間長者健康中心會於特定時間為65歲或以上長者，提供科興疫苗即場接種服務，毋須預約，每日名額有限，先到先得，額滿即止。

提供即場接種服務的中心：

⚫ 藍田長者健康中心

⚫ 葵盛長者健康中心

⚫ 將軍澳長者健康中心

特定時段：

⚫ 周一至五上午9時至中午12時15分、下午2時至4時45分 (公眾假期除外)

至於長者健康中心65歲或以上的會員，現時可在在到診當日接種科興疫苗，而下月2日開始，全部18間長者健康中心會於特定時段為會員進一步提供科興疫苗即場接種服務，毋須預約，每日名額有限，先到先得，額滿即止。

特定時段：

⚫ 周一至五上午11時至中午12時、下午3時30分至4時30分 (公眾假期除外)

長者須出示香港身分證登記，中心醫護人員會在長者接種第一劑疫苗時，為他們安排接種第二劑的日期和時間。

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