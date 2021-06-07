新冠疫苗｜衞健委：內地接種總數逾7億劑 料年底七成人接種

國家衞健委副主任曾益新接受《新華社》訪問時表示，內地新冠疫苗的接種總數逾7億劑次，每百人接種的比例並不領先，預期今年底前可以完成至少七成的目標人群接種。

曾益新指出，近日發生的本土病例顯示防控形勢依然嚴峻，需要民眾接種疫苗，建立「免疫長城」，當局擴大疫苗的重點人群和地區，提供上門接種等措施，接種量一天2,000多萬劑次。

曾益新表示，目前研究表明，中國現有疫苗能控制現有的病毒變異，但也必須嚴密監測病毒變異情況，提前做好嚴重變異株疫苗的研發工作。專家已對3至17歲人群使用疫苗的安全性和有效性進行了論證，經國家有關部門批准後，亦會根據需要在這個年齡群中使用。

適時論證鼻噴及霧化吸入式疫苗

曾益新透露，目前內地已有21款新冠疫苗進入臨床試驗階段，將積極推進新冠疫苗後續相關研究，積極推動更多疫苗開展Ⅲ期臨床試驗，推動更多疫苗上市。他說，目前有關單位正在開展鼻噴和霧化吸入式新冠疫苗的臨床試驗並收集數據統計分析，待數據基本齊全後，將適時組織專家論證其安全性和有效性。