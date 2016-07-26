新冠疫苗｜輝瑞研究：保護率半年後跌至84%

美國藥廠輝瑞公布最新研究數據顯示，輝瑞/BioNTech新冠疫苗完成接種兩劑後，保護率在半年後會由96%下降至84%，不斷遞減。接種第三劑疫苗後，保護力仍然強達91%，在預防重症感染方面，更高達97%。

輝瑞藥廠從其新冠疫苗第三期臨床測試中，選出4.4萬位參加者追蹤半年，發現在防止帶症狀感染方面，最佳保護出現在打第二針後兩個月，保護率達96%，但兩個月後會跌至90%，在打第二針半年後，保護率僅餘84%，即每兩個月下降六個百分點，半年內平均來說，保護力仍然強達91%，在預防重症感染方面，更高達97%。

輝瑞希望相關數據有助衞生部門參考，決定是否要為民眾接種加強劑。

輝瑞下月尋求美國當局准為民眾打第三針

輝瑞計劃下個月向美國監管當局申請，為民眾接種第三針加強劑的緊急授權，強調加強劑會大幅提升保護力，減少病毒擴散。公司估計，新冠疫苗全年收入將增長三成至335億美元。

美國疾控中心(CDC)早前表示，免疫力較低的民眾，例如長者或接受器官移植人士，可能需要打第三劑，但一般民眾無此必要。

世界衞生組織(WHO)早前亦表明反對富裕國家採購更多新冠疫苗，為國民打第三針疫苗加強劑，指疫苗供應嚴重失衡，很多國家仍未取得疫苗。

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