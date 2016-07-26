新冠疫苗｜長者即日籌擴展至60歲或以上 (附中心名單)

為鼓勵長者接種新冠疫苗，政府上月底起推出「即日籌」，長者可毋須網上預約、排隊取籌即日打針。政府宣布，周三起(11日)將長者即日籌擴展至60歲或以上長者，24間社區疫苗接種中心將由每早7時45分派籌，數量有限，先到先得，每日名額合共有約4,600個，每間約200個，而東涌社區會堂和香港國際機場的社區疫苗接種中心則每日分別派發100個籌。

當局提醒，60歲或以上人士可親身攜同身分證取籌，或委託家人或照顧者代領，惟須出示長者身分證副本登記。疫苗中心的工作人員會在長者接種第一劑疫苗時，通知他們接種第二劑的日期和時間。

科興疫苗

⚫ 香港中央圖書館*

⚫ 官涌體育館

⚫ 九龍灣體育館

⚫ 源禾路體育館

⚫ 天暉路體育館

*香港中央圖書館社區疫苗接種中心將在10月1日搬遷往渣華道體育館，並改 名為渣華道體育館社區疫苗接種中心，繼續為市民接種第二劑科興疫苗。

復必泰疫苗

⚫ 中山紀念公園體育館

⚫ 西灣河體育館

⚫ 伊利沙伯體育館#

⚫ 鴨脷洲體育館#

⚫ 曉光街體育館

⚫ 彩虹道羽毛球中心

⚫ 教育局九龍塘教育服務中心

⚫ 何文田體育館

⚫ 荔枝角公園體育館

⚫ 界限街體育館

⚫ 龍琛路體育館

⚫ 大埔墟體育館

⚫ 將軍澳體育館

⚫ 東涌社區會堂

⚫ 香港國際機場#

⚫ 林士德體育館

⚫ 荃景圍體育館

⚫ 友愛體育館

⚫ 元朗體育館

#伊利沙伯體育館、鴨脷洲體育館和香港國際機場的社區疫苗接種中心將派發「即日籌」至8月31日。

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