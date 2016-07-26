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新冠疫苗｜霧化吸入疫苗來了！內地研究：吸1/5劑 抗體相當於打1劑
7 小時前
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新冠疫苗霧化吸入軍事醫學研究院陳薇團隊腺病毒載體克威莎康希諾生物
新冠疫苗｜霧化吸入疫苗來了！內地研究：吸1/5劑 抗體相當於打1劑
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軍事醫學研究院在《刺針．傳染病》發表霧化吸入新冠疫苗1期研究結果。(互聯網)

接種新冠疫苗就快可以唔使打針！解放軍軍事科學院軍事醫學研究院陳薇團隊，周一在國際學術期刊《刺針．傳染病》發表霧化吸入「5型腺病毒載體重組新冠疫苗」1期臨床研究結果，指霧化吸入只需用五分一劑肌肉注射用的劑量，細胞免疫反應水平就與1劑肌肉注射相當，而在肌肉注射後第28天以霧化吸入加強免疫，可產生高水平中和抗體。

注射吸入混合 抗體水平更高

相關研究去年9月在湖北武漢大學中南醫院進行，230名志願者當中，130人隨機平均分為5組，每組26人，各組分別接受高劑量(2/5劑)霧化吸入新冠疫苗、低劑量(1/5劑)霧化吸入新冠疫苗、肌肉注射與霧化吸入混合接種、1劑肌肉注射、一次2劑肌肉注射，在完成接種後第28天，各組的中和抗體幾何平均滴度分別為107、105、396、95、180。

不良反應方面，接種後首7天，肌肉注射組(共78人)中出現不良反應的，1劑組有19人、2劑組15人、混合組19人；霧化吸入組(共52人)中，高劑組18人、低劑組19人。不良反應主要是發燒(62/130，48%)、疲勞(40/130，31%)及頭痛(46/130，35%)。首劑接種後7天內，肌肉注射組出現不良反應者(49人，63%)比霧化吸入組(13人，25%)多；首劑接種後56天內，所有人無出現嚴重不良反應。

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軍事醫學研究院正研究霧化吸入新冠疫苗。(互聯網)

節省疫苗及注射器

央視引述軍事醫學研究院方面指，霧化吸入疫苗只需吸一吸，就可獲得黏膜免疫、細胞免疫及體液免疫三重保護，不會有手臂痛、腫脹等不良反應，更加安全便捷地在病毒入侵位置預防感染和阻斷傳播。此外，疫苗製劑處方、包裝形式和生產設施等，與肌肉注射用疫苗完全一樣，但霧化吸入的劑量很低，相當於大幅提高疫苗產量，加上不需使用注射器，可有效解決銳器醫療廢物處理等問題。

5型腺病毒載體重組新冠疫苗是陳薇團隊與康希諾生物合作研發，名為「克威莎」(Convidecia)，只需注射1劑，對重症保護率高達95.47%，總體保護效力則為68.83%。克威莎今年2月已獲國家藥品監督管理局批准附條件上市，而霧化吸入2期臨床試驗正在進行中，並會積極申請緊急使用。

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陳薇團隊與康希諾生物合作研發5型腺病毒載體重組新冠疫苗，霧化吸入使用的製劑與肌肉注射用疫苗完全一樣。(互聯網)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠疫苗｜霧化吸入疫苗來了！內地研究：吸15劑-抗體相當於打1劑-277848
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