新冠疫苗｜霧化吸入疫苗來了！內地研究：吸1/5劑 抗體相當於打1劑

接種新冠疫苗就快可以唔使打針！解放軍軍事科學院軍事醫學研究院陳薇團隊，周一在國際學術期刊《刺針．傳染病》發表霧化吸入「5型腺病毒載體重組新冠疫苗」1期臨床研究結果，指霧化吸入只需用五分一劑肌肉注射用的劑量，細胞免疫反應水平就與1劑肌肉注射相當，而在肌肉注射後第28天以霧化吸入加強免疫，可產生高水平中和抗體。

注射吸入混合 抗體水平更高

相關研究去年9月在湖北武漢大學中南醫院進行，230名志願者當中，130人隨機平均分為5組，每組26人，各組分別接受高劑量(2/5劑)霧化吸入新冠疫苗、低劑量(1/5劑)霧化吸入新冠疫苗、肌肉注射與霧化吸入混合接種、1劑肌肉注射、一次2劑肌肉注射，在完成接種後第28天，各組的中和抗體幾何平均滴度分別為107、105、396、95、180。

不良反應方面，接種後首7天，肌肉注射組(共78人)中出現不良反應的，1劑組有19人、2劑組15人、混合組19人；霧化吸入組(共52人)中，高劑組18人、低劑組19人。不良反應主要是發燒(62/130，48%)、疲勞(40/130，31%)及頭痛(46/130，35%)。首劑接種後7天內，肌肉注射組出現不良反應者(49人，63%)比霧化吸入組(13人，25%)多；首劑接種後56天內，所有人無出現嚴重不良反應。

節省疫苗及注射器

央視引述軍事醫學研究院方面指，霧化吸入疫苗只需吸一吸，就可獲得黏膜免疫、細胞免疫及體液免疫三重保護，不會有手臂痛、腫脹等不良反應，更加安全便捷地在病毒入侵位置預防感染和阻斷傳播。此外，疫苗製劑處方、包裝形式和生產設施等，與肌肉注射用疫苗完全一樣，但霧化吸入的劑量很低，相當於大幅提高疫苗產量，加上不需使用注射器，可有效解決銳器醫療廢物處理等問題。

5型腺病毒載體重組新冠疫苗是陳薇團隊與康希諾生物合作研發，名為「克威莎」(Convidecia)，只需注射1劑，對重症保護率高達95.47%，總體保護效力則為68.83%。克威莎今年2月已獲國家藥品監督管理局批准附條件上市，而霧化吸入2期臨床試驗正在進行中，並會積極申請緊急使用。