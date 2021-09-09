新冠疫苗｜11月起關閉5間社區疫苗接種中心 21間接種中心延長運作至年底

公務員事務局長聶德權和食物及衛生局長陳肇始下午就新冠疫苗接種計劃會見傳媒。聶德權指，現時26間社區疫苗接種中心已運作一段時間，當局決定11月開始關閉5間社區疫苗接種中心，包括養和醫院、養和東區醫療中心，聖保祿醫院，大埔墟體育館及荃景圍體育館。至於餘下21間社區疫苗接種中心將會運作至年底，當中它們在10月至11月期間會提供第一針疫苗接種服務，12月則提供第二針服務。

21間社區疫苗接種中心運作至年底

將會運作至年底的21間社區疫苗接種中心，營運時間在11月開始亦有所更改，由目前周一至周日朝八晚八開放，改為周一、周二、周四及周五的朝十晚六開放，周三全日休息，周六及周日則維持目前朝八晚八運作，所有接種中心的依然在下午一時半至兩時半為清潔時間。他強調，已盡量維持最多中心繼續開放，並兼顧到市民主要打針時段，11月起接種中心平日每日可提供2.7萬個接種名額，周六日則有4.1萬個名額，聯同1,000多名私家醫生提供接種科興疫苗服務，相信能夠滿足市民需求。

形容到樽頸未來深入社區接觸長者

聶德權又指，截至昨日，疫苗接種計劃總劑次797萬劑，料今日可破800萬劑量，428萬人已打首劑疫苗，70歲以下整體達七成，70歲以上則只有27%，80歲以上更只有12%，形容接種計劃已到樽頸位，必須更主動及更靈活，未來政府外展隊會深入社區，主動接觸市民，特別是長者，亦會多在地區舉辦疫苗諮詢講座和即場接種服務，到商場和屋邨辦外展接種，亦會向院舍長者的家屬多解説，同時視乎需要，再擴展接種中心即日籌所涵蓋的群組。

另外，陳肇始指全球疫情受到變種病毒特別是Delta影響，現時未能夠排除將來會否有其他變種病毒出現，接種新冠疫苗是走出疫情的希望，重申接種疫苗的副作用大多都是輕微，疫苗防止重症及死亡是高度有效。

21間運作至年底的社區中心

科興疫苗

⚫ 香港中央圖書館*

⚫ 官涌體育館

⚫ 九龍灣體育館

⚫ 源禾路體育館

⚫ 天暉路體育館

*香港中央圖書館社區疫苗接種中心將在10月1日搬遷往渣華道體育館，並改名為渣華道體育館社區疫苗接種中心，繼續為市民接種科興疫苗。

復必泰疫苗

⚫ 中山紀念公園體育館

⚫ 西灣河體育館

⚫ 港怡醫院

⚫ 曉光街體育館

⚫ 彩虹道羽毛球中心

⚫ 教育局九龍塘教育服務中心

⚫ 何文田體育館

⚫ 荔枝角公園體育館

⚫ 界限街體育館

⚫ 龍琛路體育館

⚫ 將軍澳體育館

⚫ 東涌社區會堂

⚫ 林士德體育館

⚫ 友愛體育館

⚫ 元朗體育館

⚫ 香港中文大學醫院