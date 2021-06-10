新冠疫苗｜12至15歲學童明起可預約打復必泰 最快端午節打針

公務員事務局長聶德權表示，疫苗接種計劃已展開105日，政府將復必泰疫苗接種年齡降低至12歲，明日開始接受12至15歲人士疫苗接種預約。經調整後，全港適合接種疫苗人口會增至682萬。

聶德權指有3個途徑為學童接種疫苗：明日上午9時起，可自行在政府預約系統網站，預訂日期接種疫苗；特別預約接送服務，安排接載學生到社區中心接種；外展接種服務，由政府派員到學校打針。打針學童需帶同家長同意書到接種中心打針，範本可在專題網站下載。

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聶德權指，政府會在稍後向所有中小學發信，講解有關安排，最快本月21日可為學校提供特別預約及接送服務，安排校巴，接送教師、學生、家長，往返學校及接種中心，是方便和富有彈性的安排。另外，若學校達到一定數量的教職員、學生及家長接種，校方又有合適場地及清潔安排，會由現時營運接種中心的醫療團隊為學校提供外展接種服務，預計最快本月28日可安排這項服務。

聶德權指，截止今午1時，已有約162萬名市民接種首劑疫苗，佔全港人口24.7%，距離群體免疫相差甚遠，呼籲市民要盡快接種。