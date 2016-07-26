新冠疫苗｜13歲少年接種復必泰後出現懷疑心肌炎

本港新冠疫苗接種計劃今日(13日)踏入第230日，截至周日(10日)的過去一周，衞生署共接獲59宗接種疫苗的異常事件報告，當中並沒有醫管局呈報涉及曾經於離世前14日內打針及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案，但署方接獲1宗12至15歲青少年懷疑針後心肌炎或心包炎的報告，涉及1名13歲男子，在接種第二針復必泰20日內內出現胸痛，目前情況穩定。

共接獲46宗死亡個案

此外，截至周日晚上8時，衞生署累計接獲6,185宗打針的異常事件報告，有46宗死亡個案涉及離世前14日曾接種疫苗，當中沒有個案顯示與疫苗有關聯。截至當日，疫苗臨床事件評估專家委員會已總結26宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為19宗個案與疫苗接種沒有關聯，另外1宗有待評估。專家委員會認為，至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

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