新冠疫苗｜26間疫苗中心延長運作1個月 9月名額明起開放預約 (附中心名單)

政府公布，26間社區疫苗接種中心將會延長運作一個月，至10月31日止，即會於9月繼續提供第一劑的疫苗接種服務，並在10月提供第二劑接種。由明早9時起，政府會陸續開放該26間社區疫苗接種中心由9月1日起的預約名額，並會因應預約情況適當調整預約期。

另外，香港中央圖書館的社區疫苗接種中心將於10月1日遷往渣華道體育館，並改名為渣華道體育館社區疫苗接種中心，繼續為市民提供科興疫苗接種服務。而伊利沙伯體育館和香港國際機場的社區疫苗接種中心的整體使用率偏低，該兩間中心將於9月底關閉；鴨脷洲體育館的社區疫苗接種中心亦將運作至9月底，並於10月1日起與同區的港怡醫院社區疫苗接種中心合併。

政府發言人表示，若現時的疫苗接種速度能夠保持或提升，相信到9月底有機會達至七成合資格人口接種了最少一劑疫苗。政府呼籲市民把握機會盡快接種疫苗，讓社會早日回復常態。

26間延長運作的社區疫苗接種中心

科興疫苗：

⚫ 香港中央圖書館

⚫ 官涌體育館

⚫ 九龍灣體育館

⚫ 源禾路體育館

⚫ 天暉路體育館



復必泰疫苗：

⚫ 中山紀念公園體育館

⚫ 養和醫院

⚫ 聖保祿醫院

⚫ 西灣河體育館

⚫ 養和東區醫療中心

⚫ 港怡醫院

⚫ 界限街體育館（一號及二號）

⚫ 荔枝角公園體育館

⚫ 曉光街體育館

⚫ 彩虹道羽毛球中心

⚫ 教育局九龍塘教育服務中心

⚫ 何文田體育館

⚫ 龍琛路體育館

⚫ 香港中文大學醫院

⚫ 大埔墟體育館

⚫ 將軍澳體育館

⚫ 荃景圍體育館

⚫ 林士德體育館

⚫ 友愛體育館

⚫ 元朗體育館

⚫ 東涌社區會堂

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