新冠疫苗｜CDC：無接種者入院率高29倍 福奇料更多疫苗獲全面批准

美國的新冠病毒疫情持續反彈，過去一星期的平均死亡數字增加了23%。美國疾控中心(CDC)研究結果顯示，沒有接種新冠疫苗的民眾，其感染新冠病毒後住院的比率是已接種者的29倍。

研究還顯示，沒有接種新冠疫苗者的感染率是已接種者的5倍。研究報告撰寫人表示，數據反映接種疫苗是有效預防感染新冠病毒及出現嚴重病情的方法。

CDC這項研究是根據洛杉磯郡在5月1日至7月25日期間的統計數據得出，結果周二刊登在CDC刊物。

CDC最新數據稱，美國超過2.01億人已接種至少一劑疫苗，是美國人口的60.8%，逾1.71億人已完成接種，比率是51.5%。

福奇：若接種率提升 美國有望在明年初控制疫情

美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇表示，若疫苗接種率提升，美國有望在明年初控制疫情。

福奇指，預計莫德納(Moderna)和強生疫苗有機會在未來幾星期獲美國食品及藥物管理局(FDA)批准全面使用；當局亦可能在秋季至初冬，批准為12歲以下兒童接種輝瑞/BioNTech或莫德納疫苗。

白宮計劃在下月中推出第三劑新冠疫苗加強劑接種計劃，白宮抗疫協調專員齊恩茨說，希望確保美國走在病毒之前，接種加強劑計劃正等候當局諮詢獨立專家委員會，再作建議。

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