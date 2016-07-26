新冠疫苗｜Facebook及Google要求返辦公室美國僱員接種疫苗

社交媒體Facebook(FB)以及搜尋引擎公司Google要求所有僱員在重回辦公室前，必須接種新冠疫苗。

FB早前曾表示會在 9 月初重開美國的辦公室，人數為上限一半，預期未來 5 至 10 年都會繼續實施遙距工作的安排。FB人力資源副總裁 Lori Goler表示，如何落實要求員工打疫苗的政策，將視乎辦公室所在地政府政策而定。公司將設立特定程序，為有醫學原因而不適宜接種疫苗的僱員提供解決方案。至於美國以外地區的辦公室，他表示，會評估個別情況再作決定。

Google推遲僱員重返辦公室日期

Google向13萬僱員發出通知，表示最快由10月18日開始，容許僱員重返辦公室工作，而非原先通知的9月1日，並要求所有僱員在重回辦公室前，必須接種新冠疫苗。

Google行政總裁Sundar Pichai表示，為讓員工有更加充足的時間作準備，因此押後僱員重回辦公室工作的日期，當辦公室全面重開後，預期所有進入辦公室的員工已經完成接種新冠疫苗。這是Google首度實施強制員工接種疫苗的措施。他又說，員工如有醫生證明，可以獲豁免接種疫苗，措施也端視不同國家法律，可能實施或取消。

Google總部所在地美國加州，當地州政府已經決定由下月起，要求州府僱員必須接種疫苗。

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