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新冠疫苗｜Novavax稱有效率逾九成 擬申請緊急使用
1 小時前
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新冠疫苗｜Novavax稱有效率逾九成 擬申請緊急使用
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Novavax稱疫苗有效率逾九成，擬申請緊急使用。(資料圖片)

美國生物科技公司諾瓦瓦克斯(Novavax)公布旗下新冠疫苗的第三期測試數據，有效率為90.4%功效，並能對抗變種病毒，計劃第三季向美歐等地申請批准使用。

諾瓦瓦克斯在美國及墨西哥為近3萬名年滿18歲人士展開測試，三分二人接種兩劑疫苗，其餘則被注射安慰劑。共77人確診，只有14人曾施打疫苗，但他們並沒有出現輕微或嚴重病徵；對比對照組有14人出現病徵。研究顯示，疫苗的副作用包括輕微的疲倦及疼痛，沒有出現異常的血栓或心臟問題的個案。

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另外，根據一項次要分析結果，該疫苗對相關變種病毒的防護效力為93%，主要是最早在英國發現、在美國流行的Alpha變種病毒。

Novavax料首批生產運往中低收入國家

諾瓦瓦克斯疫苗可以普通雪櫃溫度存放，易於運送。藥廠預計9月底前，每月可生產1億劑；12月底前則增至每月1.5億劑。公司計劃為該款疫苗，在全球申請緊急使用許可，首批供應將大部分提供給中、低收入國家。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠疫苗｜novavax稱有效率逾九成-擬申請緊急使用-271865
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