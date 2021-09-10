新冠疫苗 「谷針」如揼石仔 港府力谷長者接種

本港接種首劑新冠疫苗的人數，由過去兩星期的平均每日二萬多人，跌至本周的平均一萬多人。公務員事務局長聶德權指，本月餘下日子如果每日不足2萬人打第一針，適齡人口接種率將未能在本月底達致七成的階段性目標。70歲或以上長者的最新接種率有27.17%，他認為全社會都要「多做工夫」，又指院舍若在新一波疫情中爆發，院友死亡率會很高。



聶德權表示，政府現時如要推動未接種市民打針，就要「揼石仔咁，一針一針咁去打」。對於有長者或擔心疫苗副作用，他指當局會在各區舉辦健康講座，為長者即場解說和打針，並加強向院舍長者家屬的解說。食物及衛生局長陳肇始形容，日後接種中心「總有一間喺附近」，籲長者把握機會。

國泰航空前日表示，已解僱少數既未接種疫苗，又未有提供醫療證明的機組人員。聶德權表示，企業要求員工打針是保護員工和公司運作，而機場員工等特別高風險的工種，身處防疫第一線更要嚴陣以待。



昨增兩宗打齊針確診

疫情方面，本港昨連續第23日沒有本地感染，新增的兩宗均為打齊兩針、帶L452R變異病毒株的輸入個案，其中一名56歲男子(#12139)潛伏期內曾居於跑馬地安碧苑、在灣仔工作，相關地點已納入強制檢測公告。聶德權呼籲，市民應趁現時盡快打針，為日後放寬防疫措施和「通關」造就條件。