新冠疫苗 半數受訪者認為 打針助回復正常生活

本港新冠疫苗接種計劃昨踏入第102日，累計約155.7萬人已接種最少一針，佔適齡接種人口約23.7%。中大香港亞太研究所上月20至27日透過電話形式，訪問705名成年港人，提到3個鼓勵市民打針的方法時，有67.9%受訪者同意「一劑一日假」，其次為47.7%人認同可免檢疫往大灣區，最後的是獲得現金獎，只有37.1%受訪者同意。



調查又顯示，50.2%人同意愈多市民接種疫苗後，生活就能愈快恢復正常，但37.4%人不同意。此外，93.2%受訪者認為自己頗做足或非常做足防疫措施，惟47.8%人對自己感染新冠肺炎有不同程度的擔心、38.8%認為防疫措施應維持不變，兩項結果均於4月同類調查相若。

醫生稱健康童可放心接種

政府放寬復必泰疫苗接種年齡下限至12歲後，詳情最快本周公布。港大兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強建議，讓兒童在熟悉的環境或讓家長陪同打針，以減低不安。香港兒科醫學院院長謝詠儀亦稱，健康兒童可放心接種，有感冒或發燒就應待康復後再打針，惟曾有嚴重急性過敏或免疫系統失調等兒童，則應先諮詢醫生。

另外，香港兒科醫學院分析約400名兒童患者，發現九成均被家庭成員感染，呼籲成年人包括教師應接種保護兒童。瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華透露，不少確診兒童康復後肺功能減弱，更有人出現「類川崎症」等嚴重併發症，需在深切治療部留醫半個月。