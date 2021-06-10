Am730
Am730
Am730
Am730
News
新冠疫苗 委員會倡長者打科興 接種率高可全面復課
2021-06-10
#Hashtags
新型肺炎新冠疫苗科興疫苗復必泰疫苗復課學童強制檢疫社交距離措施新冠肺炎
新冠疫苗 委員會倡長者打科興 接種率高可全面復課
news-images
劉宇隆(左)建議，曾安全打流感針的長者，可接種同樣是滅活疫苗的科興；中為林文健、右為許樹昌。(林俊源攝)

本港截至昨日，累計160.8萬人已接種最少一劑新冠疫苗，佔適齡人口24.5%。衛生署兩個科學委員會昨建議，學校若有七至八成學生已完成接種新冠疫苗，就可全面復課及進行戶外活動，而已打針的學生亦毋須戴口罩。委員會又相信，12至15歲群組打針後，只會有輕微副作用。
 

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆稱，做法並非歧視沒有打針的學童，又指青年接種第二針後需要休息、不宜進行劇烈運動。科學委員會昨亦更新長者疫苗接種指引，若長者過去曾安全接種流感疫苗，就可安全接種新冠疫苗，劉宇隆建議他們可以打科興疫苗，因為與流感針一樣都是滅活疫苗，但強調身體虛弱的長者應先評估風險。


現時部分非高風險地區抵港的人士，若已接種疫苗就可縮短檢疫期。衛生防護中心總監林文健說，日後他們或要檢驗是否已產生抗體，才可放鬆檢疫安排，但強調措施不適用極高或甚高風險地區抵港人士，有關抽血和驗抗體細節仍有待安排。新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌表示，抗體測試結果有效期為3個月，可方便頻繁出境和入境的人士。


此外，食物及衛生局長陳肇始昨表示，在社區疫苗接種中心9月停止運作後，只有主要由私家醫生提供科與疫苗，或為特定群組安排接種復必泰疫苗。至於昨新增的4宗確診全屬輸入個案，其中一人帶有變種病毒，現有社交距離措施會再延長兩周至本月23日。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠疫苗-委員會倡長者打科興-接種率高可全面復課-271330
#Hashtags
新型肺炎新冠疫苗科興疫苗復必泰疫苗復課學童強制檢疫社交距離措施新冠肺炎
Am730

半島酒店管理層 對員工拒打針感憤怒 警告未達七成接種率或裁員

新冠肺炎 台11.8%死者入院前死亡 指揮中心：或因隱形缺氧

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
半島酒店管理層 對員工拒打針感憤怒 警告未達七成接種率或裁員
Am730
Am730
新冠肺炎 台11.8%死者入院前死亡 指揮中心：或因隱形缺氧
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多