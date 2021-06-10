新冠疫苗 委員會倡長者打科興 接種率高可全面復課

本港截至昨日，累計160.8萬人已接種最少一劑新冠疫苗，佔適齡人口24.5%。衛生署兩個科學委員會昨建議，學校若有七至八成學生已完成接種新冠疫苗，就可全面復課及進行戶外活動，而已打針的學生亦毋須戴口罩。委員會又相信，12至15歲群組打針後，只會有輕微副作用。



疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆稱，做法並非歧視沒有打針的學童，又指青年接種第二針後需要休息、不宜進行劇烈運動。科學委員會昨亦更新長者疫苗接種指引，若長者過去曾安全接種流感疫苗，就可安全接種新冠疫苗，劉宇隆建議他們可以打科興疫苗，因為與流感針一樣都是滅活疫苗，但強調身體虛弱的長者應先評估風險。



現時部分非高風險地區抵港的人士，若已接種疫苗就可縮短檢疫期。衛生防護中心總監林文健說，日後他們或要檢驗是否已產生抗體，才可放鬆檢疫安排，但強調措施不適用極高或甚高風險地區抵港人士，有關抽血和驗抗體細節仍有待安排。新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌表示，抗體測試結果有效期為3個月，可方便頻繁出境和入境的人士。



此外，食物及衛生局長陳肇始昨表示，在社區疫苗接種中心9月停止運作後，只有主要由私家醫生提供科與疫苗，或為特定群組安排接種復必泰疫苗。至於昨新增的4宗確診全屬輸入個案，其中一人帶有變種病毒，現有社交距離措施會再延長兩周至本月23日。