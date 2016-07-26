新冠疫苗｜復必泰解凍後儲存期延長至31日申請 獲專家委員會批准

新冠疫苗顧問專家委員會今日(14日)就認可疫苗的持續效益及風險評估舉行會議，在檢視所有與科興及復必泰疫苗的相關最新臨床和安全數據後，包括申請認可者提交的安全報告，認為目前未有發現其他新的重要安全信號，但需要持續監察，總括而言委員會仍認為兩款疫苗效益均大於風險。

此外，委員會亦審視有關復必泰疫苗於解凍後儲存在攝氏2至8度的儲存期限，由5日改為31日的更改申請後，建議批准有關申請，並將會把有關意見及建議提交食物及衞生局長考慮，相關資訊稍後會上載至食衞局網頁。



港府稱延長儲存期帶來更大彈性

政府發言人歡迎有關延長解凍後儲存期至31日的申請獲批，認為有關安排對復必泰疫苗的儲存、物流和供應帶來更大彈性，港府會密切留意市民對復必泰疫苗的需求、來貨量和供應時間、疫苗稀釋後的存放時間，以及社區疫苗接種中心的運作等，就提供復必泰疫苗接種服務日後的安排作通盤考慮。

發言人又稱，政府會繼續確保認可疫苗符合安全、效能及質素要求，並繼續適時向公眾及相關持份者公布有關疫苗的最新安全性及科學信息。