新冠肺炎︱新增8宗輸入個案 7人已接種疫苗

​衞生署衞生防護中心今日(9日)公布，新增8宗新冠病毒確診個案，至今本港個案累計12,261宗確診個案和1宗疑似個案。

衞生防護中心表示正積極跟進昨日公布涉及L452R變異病毒株的第12258號個案，其流行病學調查。根據基因排序分析，確認病毒株屬於Delta變異病毒。衞生署公共衞生化驗服務處會進行進一步的基因分析，以及就最近在香港確診並帶有L452R變異病毒株的輸入個案進行基因比對。

4處所人士明須強制檢測

另外，因應涉及變異病毒株確診的本地個案，與相關個案於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作的人士，須於衞生署公布有關確診個案後的第3、7、12及19日進行強制檢測。並須自我監察直至21日屆滿。

北角港運城二座 （不包括港運城二座地下及L2至L4樓層）、元朗裕景坊同益大廈、元朗潭尾幸福花園20座及沙田金獅花園金輝閣的指明人士，須於明日(10日)遵從強制檢測公告進行檢測。

本港新增的8宗個案，全為輸入個案，當中7人已完成疫苗接種，另1名1歲男嬰則未達到接種疫苗的年齡。

⚫ #12260：45歲男子，從巴基斯坦抵港，沒有病徵，入住荃灣香港遠東絲麗酒店檢疫。他曾於5月23日及8月7日在巴基斯坦接種科興疫苗

⚫ #12261：21歲男子，從印度抵港，沒有病徵，在機場檢測後確診。他曾於5月13日及8月13日在印度接種Covishield疫苗

⚫ #12262：13歲女子，從巴基斯坦抵港，沒有病徵，入住荃灣香港遠東絲麗酒店檢疫。她曾於7月2日及7月23日在香港接種復必泰疫苗

⚫ #12263：36歲女子，從印尼抵港，沒有病徵，入住竹篙灣檢疫中心。她曾於8月4日及9月1日在印尼接種科興疫苗

⚫ #12264：45歲女子，從印尼抵港，沒有病徵，入住竹篙灣檢疫中心。她曾於7月24日及8月24日在印尼接種科興疫苗

⚫ #12265：1歲男嬰，從巴基斯坦抵港，沒有病徵，入住西營盤華美達海景酒店檢疫。未有接種疫苗

⚫ #12266：37歲女子，從菲律賓抵港，沒有病徵，入住香港荃灣絲麗酒店檢疫。她曾於7月26日在菲律賓接種強生疫苗

⚫ #12267：29歲男子，從尼泊爾抵港，沒有病徵，入住油麻地香港海景絲麗酒店檢疫。他曾於8月4日在尼泊爾接種強生疫苗

醫管局公布，截至今日上午9時，過去24小時有1名確診病人(#12224)出院，至今共有11,946名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用577間負壓病房，合共1,068張負壓病床，現時共有59名確診病人分別於9間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，全部情況穩定。

相關新聞：