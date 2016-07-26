新冠肺炎︱日本單日增逾1.8萬個案 20縣確診數創新高

日本新冠肺炎疫情持續惡化，今日(12日)最新公布的確診數字創新高的最少18,423人，當中20個府縣確診數字皆創出新高。除京都府外，兵庫縣亦計劃向政府要求再度實施緊急事態宣言。而東京都單日確診數亦達4,989人，重症個案達218宗，是首次突破200宗。

在多個府縣陸續公布確診數字之後，日本至今日傍晚已錄得至少18,423宗新增確診個案，是連續2日創出新高。其中宮城、福島、琦玉、新潟、富山、長野、靜岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、岡山、福岡、佐賀、長崎、熊本、鹿兒島以及沖繩，共20個府縣確診人數創新高。

國會議員聯盟停拜靖國神社

至於東京都的感染人數亦迫近5,000，錄得4,989宗新個案，而重症患者亦增至218宗，是首次超過200人，另有6名50至80多歲患者死亡。

由於日本國內疫情失控，跨黨派的參拜靖國神社議員聯盟確定不會在本月15日，即日本二戰宣布投降的日子參拜靖國神社。這已是聯盟連續5次，包括春秋的祭祀日前往靖國神社參拜。

相關新聞：

新冠肺炎｜港增5輸入 男船員檢測呈陽性已離港

新冠肺炎︱新西蘭擬2022年逐步開關 先讓低風險地區接種疫苗者入境

新冠疫苗｜紐交所將要求交易大堂人員接種 加州所有教職員須打針

新冠肺炎｜世衞料明年初全球病例將逾3億宗