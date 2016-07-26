新冠肺炎︱港增4宗輸入個案 慈雲山男打完兩針科興返港帶變種病毒(更新)

衞生署衞生防護中心今日(11日)公布，本港共有新增4宗新冠肺炎的輸入確診個案。

⚫ #12145：60歲男子，沒有病徵，從加拿大抵港，入住赤鱲角香港天際萬豪酒店接受隔離檢疫。他於3月20日及6月15日在加拿大接種兩劑阿斯利康及莫德納疫苗

⚫ #12146：52歲男子，沒有病徵，9月10日乘坐JL735航班從日本抵港，經機場檢測確診。他於5月31日及6月28日在香港接種兩劑科興疫苗

⚫ #12147：30歲女子，沒有病徵，從菲律賓抵港，入住葵涌香港荃灣絲麗酒店接受隔離檢疫。她於6月25日及7月29日在菲律賓接種兩劑科興疫苗

⚫ #12148：27歲男子，沒有病徵，從阿聯酋抵港，入住荃灣香港遠東絲麗酒店接受隔離檢疫。他於5月3日及5月24日在香港接種兩劑復必泰疫苗

52歲男患者潛伏期去過地方納入強檢

衞生防護中心表示，第12146號個案患者，居於慈雲山慈康邨康健樓，在8月22日離港前往美國。於8月20日在港檢測呈陰性。之後乘搭JL735航班於9月10日返抵香港，同日於機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。而為審慎起見，病人潛伏期曾居住和曾到訪的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在9月12日或之前接受強制檢測。

衞生防護中心在分別接獲英國及日本各通報一宗個案，涉及一名54歲女病人，居於將軍澳馬游塘村112A號，在9月3日乘坐AY1337航班往英國，在9月2日於香港檢測呈陰性。至9月5日在英國抽取的樣本呈陽性，沒有病徵，病人於7月18日及8月9日於香港接種兩劑復必泰病疫苗。而其潛伏期曾居住的地方已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須於9月12日或之前接受強制檢測。

日本通報港出發貨船16人確診

至於日本的個案，涉及16名於貨船（Ever Calm）上工作的船員。該貨船於9月1日抵港，並在9月2至3日在葵青4號貨櫃碼頭進行貨物裝卸工作。船員於9月9日抵達大阪後確診。上述貨船會被納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述貨船上的人士，須在指明日期前接受強制檢測。