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新冠肺炎｜世衞料明年初全球病例將逾3億宗
1 小時前
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新冠肺炎｜世衞料明年初全球病例將逾3億宗
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世衞料明年初全球病例將逾3億宗。(資料圖片)

世界衞生組織(WHO)總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示，按照目前新冠肺炎發展趨勢，明年初全球確診病例總數將超過3億宗。

譚德塞周三(11日)在日內瓦例行記者會上表示，全球病例累積達到1億宗後，僅花6個月，上周全球累計確診病例已經超過2億宗，但實際病例數字更高。他指，疫情與每個人都息息相關，現時雖有新冠疫苗，但不少地方的確診及死亡病例持續上升，必須全球合力，才有機會扭轉疫情。

譚德塞又指，世衞計劃測試3款治療瘧疾、癌症及免疫系統異常的藥物，以研究是否有助治療新冠病毒患者，已有來自52國、逾600間醫院的數千名研究人員參與，因為需要更多藥物以應對不同情況的新冠患者，亦需要更多醫護在安全環境下用藥。

世衞示警西非出現馬堡病毒案例

另外，譚德塞也示警西非出現馬堡(Marburg)病毒疾病案例，防疫重點與新冠病毒相同，包括隔離、追蹤以及讓當地社區參與應對措施等。馬堡疫苗正在開發中，暫時沒有疫苗獲得核准使用。

馬堡病毒會引致患者突然發病，伴隨高燒、嚴重頭痛和不適，致死率範圍可從24%到88%。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜世衞料明年初全球病例將逾3億宗-280069
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