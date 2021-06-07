新冠肺炎｜中山宣布全民檢測 料周四完成

廣東新增7宗新冠病毒本地確診及無症狀感染個案，廣州鄰近的中山宣布因應周邊地區疫情，昨日起全民檢測，按區域分三輪，星期四(10日)前完成。

中山其中的民眾鎮、三角鎮、黃圃鎮、東鳳鎮、南頭鎮、火炬開發區、翠亨新區納入第一批次，本月6日至7日完成；石岐、東區、西區、南區、五桂山、小欖鎮、港口鎮、古鎮鎮納入第二批次，本月7日至9日完成；東昇鎮、沙溪鎮、坦洲鎮、橫欄鎮、阜沙鎮、南朗鎮、三鄉鎮、板芙鎮、大湧鎮、神灣鎮納入第三批次，本月8日至10日完成。

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至於廣州全市逾10個區已開始全民檢測，當局在番禺搭建臨時實驗室，由15個氣膜艙組成，單日最多可化驗150萬人份量樣本。湛江吳川市新增一名本地無症狀感染患者，上周一凌晨，即廣州實施離境限制措施要出示核酸陰性證明前返回湛江，發病前去過逾20個的活動場所，全部要封閉管理，所有人不得外出。

鹽田港員工逾11次檢測始確診

至於早前爆發疫情的深圳鹽田港一名員工上月21日至今，做了11次檢測結果都呈陰性，直至星期日(6日)覆檢才確診。深圳龍華區亦宣布暫停接種新冠疫苗，優先處理檢測，一度惹來部分民眾不滿，憂慮耽誤接種第二劑疫苗。