新冠肺炎｜何栢良：澳門疫情反映清零非長遠政策 應盡快接種疫苗

澳門一家四口由珠海回澳門後相繼確診新冠肺炎，基因排序顯示他們感染了Delta變種病毒。港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，事件反映「清零」不是長遠政策，只是短暫和過渡性質，強調最重要是所有居民盡快接種新冠疫苗，相信在短時間內，澳門居民接種率將大幅飆升。

倡經「回港易」返港須持48小時內有效陰性證明

何栢良認為，港府應要求經「回港易」計劃返港人士，需持有48小時內有效的病毒檢測陰性證明，而不應維持現時72小時有效的做法，並應即時規定有關人士必須完成接種兩劑新冠疫苗，才能配合內地防疫政策及方向。

何栢良又提到，內地不少地區如南京等屬「中風險」，從這些地區返港人士，不能接受家居檢疫，應到指定酒店檢疫，以應對病毒傳播的潛在風險。

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