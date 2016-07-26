新冠肺炎｜凱特接觸確診者須隔離 威廉單拖出席紀念NHS成立73周年活動

英國威廉王子夫人凱特曾接觸新冠肺炎確診者，須自我隔離10日，並取消公開活動。

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肯辛頓宮發言人周一表示，凱特上周與確診者有接觸，她沒有病徵，但根據政府指引，正居家隔離。

凱特上周出席過連串公開活動，BBC報道，她隔離前最後一項活動是上周五出席溫布頓網球賽。她曾參觀球場，與場內博物館及廚房的職員交流。她也與肯特公爵等一起觀看梅利(Jamie Murray)的男雙比賽。

BBC指，凱特已注射兩劑新冠疫苗，她上周五下午接獲通知後即開始隔離。她也遵從王室檢測安排，一星期接受兩次檢測。

凱特原定本周一與威廉一起出席倫敦聖保羅大教堂紀念國民保健服務(NHS)成立73周年的崇拜，之後在白金漢宮與NHS員工茶敘。周一，威廉單獨出席活動。