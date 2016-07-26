新冠肺炎｜港增2宗打齊針輸入 均染變種病毒

本港今日新增兩宗新型肺炎輸入個案，兩名患者均被驗出帶有L452R變異病毒株，並已接種兩劑新冠疫苗。

⚫ #12049：53歲男子，8月16日乘搭漢莎航空LH796從德國抵港，無病徵，於香港One-Eight-One酒店及服務式住宅檢疫的第3日樣本確診。他於4月14日及5月5日曾在香港接種兩劑復必泰新冠疫苗，於7月13日在香港血液樣本檢測對病毒抗體呈陽性。

⚫ #12050：30歲女機組人員，前日(18日)跟隨I Fly航空RSY8109從俄羅斯莫斯科抵港，無病徵。她於7月1日及22日曾在俄羅斯接種兩劑當地研發的「衛星五號」(Sputnik V)新冠疫苗。

再改檢疫要求 容許接種當地認可疫苗返港

港府昨晚再修訂抵港檢疫要求，為本周第三次，由今日(20日)凌晨起容許從台灣、中風險B組或低風險C組指明地區的抵港人士，如持有由接種疫苗當地相關主管當局或機構發出的疫苗接種紀錄，即視作符合相關登機及強制檢疫期下持有疫苗接種紀錄的要求。本來的要求為必須接種本港或世界衞生組織認可的疫苗。

另外，早前國泰航空貴賓室「寰宇堂」女職員(#12038)確診，專家利用基因排序推斷她較大機會是受英國轉機客感染。食衛局長陳肇始今日出席立法會會議前被追問機場貴賓室安排，指當局會與運房局要求機管局改善有關安排。

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星港旅遊氣泡終極爆破

新加坡與香港的「旅遊氣泡」安排，商討大半年終於爆破。惟新加坡則放寬對港澳兩地的入境限制，由明(21日)起，從港澳入境可豁免檢疫。商經局長邱騰華表示，會繼續審視雙邊安排，包括探討能否縮減檢疫期，惟目前不適合推行「旅遊氣泡」。有專家認為，「旅遊氣泡」爆破是預計之內的結果，認為做法實際。新加坡香港商會長陳文平則預料，兩地商旅往來模式將會作出改變。

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港星不再安排旅遊氣泡 港人赴星檢測陰性毋須隔離

旅遊氣泡｜邱騰華稱會繼續審視雙邊安排 惟目前難取消檢疫

旅遊氣泡｜新加坡香港商會料往來模式改變 專家稱爆破是預計結果

妮歌潔曼劇組5人獲豁免檢疫

荷里活女星妮歌潔曼(Nicole Kidman)早前由澳洲抵港拍攝，被傳媒揭發抵步後兩天即外出。商經局長邱騰華稱，該劇組有5人獲豁免檢疫，並強調有關人士離開處所前，當局會事前審視行程，重申劇組的行程包括試服裝、視察場地等，當局暫時沒有發現違規。

多名議員高度關注事件，食衞局長陳肇始回應指，認為今次豁免條件嚴謹，並強調妮歌潔曼的隨行人士非常少。

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男文員疑「假陽性」 料受科興疫苗污染

32歲男文員早前懷疑出現「假陽性」，他周一(16日)到私家診所接受定期檢測時，其樣本懷疑被針所內的科興新冠疫苗污染。政府專家顧問袁國勇相信，該名男子很大機會是假確診。

詳盡報道：32歲文員診所檢測疑假陽 袁國勇料樣本受疫苗污染