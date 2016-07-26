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新冠肺炎｜港增2宗打齊針輸入　均染變種病毒
21 分前
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新冠肺炎初步確診強制檢疫抵港疫苗接種紀錄新冠疫苗旅遊氣泡新加坡假陽性海怡半島張永發科興疫苗
新冠肺炎｜港增2宗打齊針輸入　均染變種病毒
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新冠肺炎｜港增2打齊針輸入　1人曾驗出抗體 (資料圖片)

本港今日新增兩宗新型肺炎輸入個案，兩名患者均被驗出帶有L452R變異病毒株，並已接種兩劑新冠疫苗。

⚫ #12049：53歲男子，8月16日乘搭漢莎航空LH796從德國抵港，無病徵，於香港One-Eight-One酒店及服務式住宅檢疫的第3日樣本確診。他於4月14日及5月5日曾在香港接種兩劑復必泰新冠疫苗，於7月13日在香港血液樣本檢測對病毒抗體呈陽性。

⚫ #12050：30歲女機組人員，前日(18日)跟隨I Fly航空RSY8109從俄羅斯莫斯科抵港，無病徵。她於7月1日及22日曾在俄羅斯接種兩劑當地研發的「衛星五號」(Sputnik V)新冠疫苗。

 

再改檢疫要求　容許接種當地認可疫苗返港

港府昨晚再修訂抵港檢疫要求，為本周第三次，由今日(20日)凌晨起容許從台灣、中風險B組或低風險C組指明地區的抵港人士，如持有由接種疫苗當地相關主管當局或機構發出的疫苗接種紀錄，即視作符合相關登機及強制檢疫期下持有疫苗接種紀錄的要求。本來的要求為必須接種本港或世界衞生組織認可的疫苗。

另外，早前國泰航空貴賓室「寰宇堂」女職員(#12038)確診，專家利用基因排序推斷她較大機會是受英國轉機客感染。食衛局長陳肇始今日出席立法會會議前被追問機場貴賓室安排，指當局會與運房局要求機管局改善有關安排。

詳盡報道：強制檢疫｜政府凌晨調整抵港人士接種紀錄要求

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陳肇始表示，會要求機管局改善貴賓室安排。(資料圖片)

星港旅遊氣泡終極爆破

新加坡與香港的「旅遊氣泡」安排，商討大半年終於爆破。惟新加坡則放寬對港澳兩地的入境限制，由明(21日)起，從港澳入境可豁免檢疫。商經局長邱騰華表示，會繼續審視雙邊安排，包括探討能否縮減檢疫期，惟目前不適合推行「旅遊氣泡」。有專家認為，「旅遊氣泡」爆破是預計之內的結果，認為做法實際。新加坡香港商會長陳文平則預料，兩地商旅往來模式將會作出改變。

詳盡報道：

港星不再安排旅遊氣泡　港人赴星檢測陰性毋須隔離

旅遊氣泡｜邱騰華稱會繼續審視雙邊安排　惟目前難取消檢疫

旅遊氣泡｜新加坡香港商會料往來模式改變　專家稱爆破是預計結果

 

妮歌潔曼劇組5人獲豁免檢疫

荷里活女星妮歌潔曼(Nicole Kidman)早前由澳洲抵港拍攝，被傳媒揭發抵步後兩天即外出。商經局長邱騰華稱，該劇組有5人獲豁免檢疫，並強調有關人士離開處所前，當局會事前審視行程，重申劇組的行程包括試服裝、視察場地等，當局暫時沒有發現違規。

多名議員高度關注事件，食衞局長陳肇始回應指，認為今次豁免條件嚴謹，並強調妮歌潔曼的隨行人士非常少。

詳盡報道：強制檢疫｜妮歌潔曼來港拍攝　邱騰華：劇組5名成員獲豁免

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星港決定不再作進一步商討「旅遊氣泡」。(資料圖片)

男文員疑「假陽性」　料受科興疫苗污染

32歲男文員早前懷疑出現「假陽性」，他周一(16日)到私家診所接受定期檢測時，其樣本懷疑被針所內的科興新冠疫苗污染。政府專家顧問袁國勇相信，該名男子很大機會是假確診。

詳盡報道：32歲文員診所檢測疑假陽　袁國勇料樣本受疫苗污染

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32歲男文員早前到海怡廣場張永發醫生診所檢測。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜初步確診昨少於五宗-281241
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