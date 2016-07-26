新冠肺炎｜港增1輸入染變種病毒 患者打齊兩針復必泰帶抗體

本港今日(13日)新增1宗新冠肺炎輸入個案，患者為26歲男子(#12152)，前日(11日)發病，同日乘搭卡塔爾航空QR818從卡塔爾抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他於4月26日及5月17日在港接種復必泰疫苗，7月7日取得陽性抗體結果。今日另錄得少於5宗初步確診個案。

另外，衛生防護中心提醒與下列指明地方相關的指明人士，須於明日(14日)遵從強制檢測公告進行檢測：

⚫ 土瓜灣浙江街22號同順興大廈

有中學個別年級恢復全日課

另外，地利亞修女紀念學校協和分校中六年級今日恢復全日面授課堂，該校容許學生外出或購買外賣返校午膳，而飯堂座位已安裝隔板，並確保學生用膳時保持適當距離，以及面向同一方向。該校校長稱，對整體學生接種率達七成感到樂觀。

平機會：國泰或觸犯歧視條例

國泰航空上周透露，已解僱部分未有接種新冠疫苗的機組員工，平機會主席朱敏健認為，假如有僱員因醫學理由未能達到公司措施要求，而遭受差別待遇，包括被解僱，或觸犯《殘疾歧視條例》的間接歧視，建議有關員工向平機會查詢或投訴。

何栢良：煞停回港易不應有緩衝期

福建莆田市仙遊縣爆疫，澳門隨即收緊相關入境要求，惟港府事隔一日才停止該區「回港易」安排。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，根據內地流行病學分析，莆田市上月底或已出現傳播，認為當局收到風險轉變的消息時，應立即叫停「回港易」安排，不應有緩衝期，看不到原因押後煞停。

食衞局撥3.43億元資助18研究

食物及衞生局批出第三批新冠病毒的研究撥款，涉3.43億元，涵蓋18個研究，包括新冠疫苗安全監測計劃，涉款1,000萬元。另外，獲批的研究包括政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌主導的「2019冠狀病毒病毒康復者與疫苗接種者的健康及免疫功能的長期比較」，以及政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇主導的「通過臨床和病毒學研究為未來的2019冠狀病毒病挑戰作準備」。當局至今共批出5.13億元資助67個項目。