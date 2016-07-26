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新冠肺炎｜港增1輸入染變種病毒　患者打齊兩針復必泰帶抗體
29 分前
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新冠肺炎新型肺炎新冠疫苗輸入個案初步確診地利亞修女紀念學校協和分校全日面授開學日國泰航空解僱平機會朱敏健福建莆田何栢良回港易
新冠肺炎｜港增1輸入染變種病毒　患者打齊兩針復必泰帶抗體
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初步確診昨少於5宗。(資料圖片)

本港今日(13日)新增1宗新冠肺炎輸入個案，患者為26歲男子(#12152)，前日(11日)發病，同日乘搭卡塔爾航空QR818從卡塔爾抵港，經機場抵港檢測確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他於4月26日及5月17日在港接種復必泰疫苗，7月7日取得陽性抗體結果。今日另錄得少於5宗初步確診個案。

另外，衛生防護中心提醒與下列指明地方相關的指明人士，須於明日(14日)遵從強制檢測公告進行檢測：
⚫ 土瓜灣浙江街22號同順興大廈

 

有中學個別年級恢復全日課

另外，地利亞修女紀念學校協和分校中六年級今日恢復全日面授課堂，該校容許學生外出或購買外賣返校午膳，而飯堂座位已安裝隔板，並確保學生用膳時保持適當距離，以及面向同一方向。該校校長稱，對整體學生接種率達七成感到樂觀。

詳盡報道：疫苗接種｜協和地利亞學校中六恢復全日面授　有學生外賣回校午膳

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地利亞修女紀念學校協和分校容許學生外出或購買外賣返校用膳。(陳奕釗攝)

平機會：國泰或觸犯歧視條例

國泰航空上周透露，已解僱部分未有接種新冠疫苗的機組員工，平機會主席朱敏健認為，假如有僱員因醫學理由未能達到公司措施要求，而遭受差別待遇，包括被解僱，或觸犯《殘疾歧視條例》的間接歧視，建議有關員工向平機會查詢或投訴。

詳盡報道：新冠疫苗｜國泰炒無打針員工　平機會：倘因醫學理由遭解僱或涉歧視

 

何栢良：煞停回港易不應有緩衝期

福建莆田市仙遊縣爆疫，澳門隨即收緊相關入境要求，惟港府事隔一日才停止該區「回港易」安排。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，根據內地流行病學分析，莆田市上月底或已出現傳播，認為當局收到風險轉變的消息時，應立即叫停「回港易」安排，不應有緩衝期，看不到原因押後煞停。

詳盡報道：強制檢疫｜福建莆田爆疫　何栢良斥煞停回港易緩慢

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國泰航空已解僱部分未有接種新冠疫苗的機組員工。(資料圖片)

食衞局撥3.43億元資助18研究

食物及衞生局批出第三批新冠病毒的研究撥款，涉3.43億元，涵蓋18個研究，包括新冠疫苗安全監測計劃，涉款1,000萬元。另外，獲批的研究包括政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌主導的「2019冠狀病毒病毒康復者與疫苗接種者的健康及免疫功能的長期比較」，以及政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇主導的「通過臨床和病毒學研究為未來的2019冠狀病毒病挑戰作準備」。當局至今共批出5.13億元資助67個項目。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜初步確診昨少於5宗　有中學個別年級恢復全日課-284518
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前刑事檢控專員梁卓然　暫委法官委任報稱已取消

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