新冠肺炎｜港增2輸入 1人打齊針帶抗體

本港今日新增2宗新冠肺炎輸入個案。

⚫ #12112：2歲女童，從土耳其抵港，沒有病徵。她沒有疫苗接種紀錄。

⚫ #12113：39歲男子，從希臘抵港，沒有病徵，入住北角華美達盛景酒店檢疫期間確診。他於3月23日及4月13日在香港接種兩劑復必泰疫苗，並於7月13日在香港抽取血液樣本對抗體呈陽性。

港府擬開放竹篙灣中心供外傭檢疫

外傭昨起可恢復從菲律賓和印尼來港工作，指定檢疫酒店「荃灣絲麗酒店」房間爆滿，料最快11月才有空房；勞工處透露，今日有8名外傭入住。因應該酒店房間爆滿，特首林鄭月娥今日公布，9月下旬將開放竹篙灣檢疫中心第一、二期，供外傭檢疫21天，房價將不會高於每晚500元。

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林鄭月娥：暫沒打算限制未打針者進入處所

當局擬設「健康通行證」，只准已打針者進入部分場所。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷憂慮，目前沒有本地個案，實施有關措施會構成社會反對。特首林鄭月娥今早稱，政府暫沒計劃將接種疫苗與進入處所直接掛鉤，惟倘若有新一波疫情時，或迫不得已要考慮。

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新冠肺炎｜稱暫無計劃將打針與進入處所掛鉤 林鄭：倘有新一波疫情則要考慮

防疫措施｜曾祈殷：七成接種率可逐步放寬 倡逐步承認高風險地區疫苗紀錄

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港府認可菲印針紙

港府昨晚公布，港人若持有由菲律賓或印尼相關主管當局確認的疫苗接種紀錄，明(9月1日)起可從A組高風險地區登機來港，並毋須如外傭般到葵涌的荃灣絲麗酒店強制檢疫，而可選擇到一般檢疫酒店。

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食環署特定群組可繼續免費檢測

公務員等明起(9月1日)必須接種新冠疫苗，否則需要自費強制檢測。食環署表示，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費新冠病毒檢測服務。計劃的網上登記截止日期已延至10月31日，曾經登記並已接受檢測的高接觸群組亦可再次登記。