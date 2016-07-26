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新冠肺炎｜港增2輸入　1人打齊針帶抗體
49 分前
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新冠肺炎初步確診輸入個案變種病毒荃灣絲麗酒店外傭竹篙灣檢疫中心健康通行證曾祈殷林鄭月娥菲律賓印尼針紙新冠疫苗接種紀錄
新冠肺炎｜港增2輸入　1人打齊針帶抗體
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港府擬開放竹篙灣中心供外傭檢疫。 (資料圖片)

本港今日新增2宗新冠肺炎輸入個案。

⚫ #12112：2歲女童，從土耳其抵港，沒有病徵。她沒有疫苗接種紀錄。

⚫ #12113：39歲男子，從希臘抵港，沒有病徵，入住北角華美達盛景酒店檢疫期間確診。他於3月23日及4月13日在香港接種兩劑復必泰疫苗，並於7月13日在香港抽取血液樣本對抗體呈陽性。

港府擬開放竹篙灣中心供外傭檢疫

外傭昨起可恢復從菲律賓和印尼來港工作，指定檢疫酒店「荃灣絲麗酒店」房間爆滿，料最快11月才有空房；勞工處透露，今日有8名外傭入住。因應該酒店房間爆滿，特首林鄭月娥今日公布，9月下旬將開放竹篙灣檢疫中心第一、二期，供外傭檢疫21天，房價將不會高於每晚500元。

詳盡報道：新冠肺炎｜林鄭：9月下旬開放竹篙灣第一二期檢疫設施　供外傭回港檢疫

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林鄭月娥稱暫沒計劃將接種疫苗與進入處所直接掛鉤。(林俊源攝)

林鄭月娥：暫沒打算限制未打針者進入處所

當局擬設「健康通行證」，只准已打針者進入部分場所。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷憂慮，目前沒有本地個案，實施有關措施會構成社會反對。特首林鄭月娥今早稱，政府暫沒計劃將接種疫苗與進入處所直接掛鉤，惟倘若有新一波疫情時，或迫不得已要考慮。

詳盡報道：

新冠肺炎｜稱暫無計劃將打針與進入處所掛鉤　林鄭：倘有新一波疫情則要考慮

防疫措施｜曾祈殷：七成接種率可逐步放寬　倡逐步承認高風險地區疫苗紀錄

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港府明起認可菲律賓、印尼針紙。(資料圖片)

港府認可菲印針紙

港府昨晚公布，港人若持有由菲律賓或印尼相關主管當局確認的疫苗接種紀錄，明(9月1日)起可從A組高風險地區登機來港，並毋須如外傭般到葵涌的荃灣絲麗酒店強制檢疫，而可選擇到一般檢疫酒店。

詳盡報道：疫苗接種｜持菲印認可針紙港人　周三起可從高風險地區返港

食環署特定群組可繼續免費檢測

公務員等明起(9月1日)必須接種新冠疫苗，否則需要自費強制檢測。食環署表示，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費新冠病毒檢測服務。計劃的網上登記截止日期已延至10月31日，曾經登記並已接受檢測的高接觸群組亦可再次登記。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜初步確診昨少於5宗　港府擬開放竹篙灣中心供外傭檢疫-282662
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