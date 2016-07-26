新冠肺炎｜南韓首都圈學校實施網上教學 傳青瓦台有行政官員確診

南韓過去一日新增1615宗新型肺炎確診個案，是疫情以來的新高，累計接近17.2萬宗病例。

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專家認為，確診數字反映南韓已經出現第四波疫情，近一星期新增的變種病毒個案中，Delta就佔了七成，相信很快就成為南韓的主流病毒株。

南韓教育部宣布，因應政府將首都圈的防疫響應級別上調至最高級別，首都圈的幼兒園和各級學校今日起一律暫停到校上課，全面實施網上教學，並允許部分特殊班級進行小規模面對面授課。由於當地學生在月底前將開始放暑假，預料網上授課安排最多只會維持兩星期。

傳青瓦台有行政官員確診

《韓聯社》引述青瓦台消息人士報道，青瓦台發言人朴炅美於今日在書面報告中指出，青瓦台1名行政官員因妻子有發燒症狀，居家上班之際接受新冠肺炎病毒檢測結果為陽性，為青瓦台首名確診者。該名消息人士透露，該名行政官的行蹤與總統文在寅沒有重疊。

報道又指，隨著該名行政官確診，青瓦台亦關閉該名行政官的工作區域，並對該區域職員進行大規模新冠肺炎病毒檢測並等候結果。