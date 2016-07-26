新冠肺炎｜南韓連續3天單日確診逾1300宗 首都圈周一起入夜後限聚3人

南韓的新冠肺炎疫情近日再升溫，防疫部門周日公布，過去24小時新增1,324宗確診，單日新症較前一天略少54宗，但連續3天超過1,300宗，連續5天新增過千。韓聯社指，以周末而言，這是南韓去年初爆發新冠肺炎疫情以來的最高水平，前一最高單日確診紀錄是去年12月20日的1,097例。

報道指，令人關注的是，首都圈以外地區的社區感染病例比率連續3天超過20%，且呈現增長趨勢。因疫情升溫，首都圈從周一(12日)起將實施最高級別的防疫限制措施，傍晚6時後禁止3人以上聚集。

累計逾16萬確診

此外，周日公布的1,324宗新症中，社區感染佔1,280例，其中首都圈964例(75.3%)，首都圈以外316例(24.7%)。

南韓至今累計16萬8,046宗確診，此外，新增5人病逝，累計2,043人死亡。