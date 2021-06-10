新冠肺炎｜台灣增263宗本土確診 多28人死

台灣新冠肺炎疫情持續，中央流行疫情指揮中心今日公布，當地新增266宗新冠肺炎確診個案，其中263宗是本土病例，新增28人染疫死亡，累計361人死亡。

新增本土病例中，124宗為男性、139宗為女性，年齡介於未滿5歲至90多歲。個案分布以新北市112宗最多，其次為台北市58宗。今日新增28宗死亡個案中，男性21名、女性7名，年齡介於50多歲至90多歲。

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指揮官陳時中指，整體病例從發病或採檢日期來看有向下趨勢，但狀態不明顯，仍要持續注意。日前壹電視有攝影師猝死後確診，台北市周四再替200名電視大樓員工進行快速檢測，結果全部陰性。

另外，台灣增3宗輸入個案，其中一名40多歲、完成接種兩劑疫苗的女子確診，她4月在美國完成接種兩劑輝瑞/BioNTech疫苗，本月3日從美國回台，上機時持陰性檢測報告，周一居家檢疫期間出現咳嗽及流鼻水等病徵，同住家人昨日發燒，就醫後確診，女子同日獲安排檢測，今日證實確診。