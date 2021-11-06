Am730
Am730
Am730
Am730
News
新冠肺炎｜增1宗英國輸入個案　上周「溝針」打完第三劑
4 小時前
#Hashtags
新型肺炎輸入個案英國變種病毒變異病毒株第三針新加坡假陽性新冠肺炎
新冠肺炎｜增1宗英國輸入個案　上周「溝針」打完第三劑
news-images
今日新增的輸入個案，患者在抵港後入住香港東涌福朋喜來登酒店檢疫。(資料圖片)

本港今日(7日)新增1宗新型肺炎確診，病人是一名56歲男子(#12374)，本月1日從英國經英國航空BA027航班抵港，入住東涌香港東涌福朋喜來登酒店檢疫期間確診。患者上周四(4日)病發，染有L452R變異病毒株，本身2月13日和4月27日已在英國接種兩劑阿斯利康疫苗，上月31日在英國「溝針」打第三針復必泰疫苗；初步確診就少於5宗。

港人赴新加坡證實假陽性

早前一名18歲男子抵達新加坡後，被指在當地檢測樣本呈陽性。衞生防護中心表示，昨日下午收到新加坡衞生當局的更新資料，指患者的樣本經覆檢後證實為假陽性，因此中心已安排相關密切接觸者離開檢疫中心。翻查資料，該名男子在港居於慈雲山慈正邨正德樓，上月24日乘搭酷航TR981航班離港赴新加坡，今年7月已在港完成接種兩劑復必泰疫苗。

news-images
涉及慈正邨正德樓的海外個案，現證實為假陽性。(資料圖片)

通關｜陳肇始稱健康碼需實名及地址登記

食物及衞生局長陳肇始今日在一個電台節目表示，日後與內地通關時，市民將要使用以實名和地址登記的「健康碼」，以確保一旦有確診者從本港進入內地時，當局能盡快追蹤患者，從而不會為當地疫情帶來額外風險。另外，陳肇始又透露食環署已與食肆代表，探討B類食肆強制顧客用「安心出行」的可行性，並形容「安心出行」有助精準防疫，愈多地方使用裨益將會愈大。

news-images
陳肇始表示，日後通關用的健康碼需實名及地址登記。(資料圖片)

新冠肺炎｜增1宗英國輸入個案 上周「溝針」打完第三劑

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜增1宗英國輸入個案　上周「溝針」打完第三劑-291876
#Hashtags
新型肺炎輸入個案英國變種病毒變異病毒株第三針新加坡假陽性新冠肺炎
Am730

疫苗接種｜暫不嚴厲要市民打第三針　未打針公僕或加密檢測

大棠賞紅葉｜港鐵逢周日設巴士專線 往來朗屏站元朗大棠

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
疫苗接種｜暫不嚴厲要市民打第三針　未打針公僕或加密檢測
Am730
Am730
大棠賞紅葉｜港鐵逢周日設巴士專線 往來朗屏站元朗大棠
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多