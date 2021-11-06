新冠肺炎｜增1宗英國輸入個案 上周「溝針」打完第三劑

本港今日(7日)新增1宗新型肺炎確診，病人是一名56歲男子(#12374)，本月1日從英國經英國航空BA027航班抵港，入住東涌香港東涌福朋喜來登酒店檢疫期間確診。患者上周四(4日)病發，染有L452R變異病毒株，本身2月13日和4月27日已在英國接種兩劑阿斯利康疫苗，上月31日在英國「溝針」打第三針復必泰疫苗；初步確診就少於5宗。

港人赴新加坡證實假陽性

早前一名18歲男子抵達新加坡後，被指在當地檢測樣本呈陽性。衞生防護中心表示，昨日下午收到新加坡衞生當局的更新資料，指患者的樣本經覆檢後證實為假陽性，因此中心已安排相關密切接觸者離開檢疫中心。翻查資料，該名男子在港居於慈雲山慈正邨正德樓，上月24日乘搭酷航TR981航班離港赴新加坡，今年7月已在港完成接種兩劑復必泰疫苗。

食物及衞生局長陳肇始今日在一個電台節目表示，日後與內地通關時，市民將要使用以實名和地址登記的「健康碼」，以確保一旦有確診者從本港進入內地時，當局能盡快追蹤患者，從而不會為當地疫情帶來額外風險。另外，陳肇始又透露食環署已與食肆代表，探討B類食肆強制顧客用「安心出行」的可行性，並形容「安心出行」有助精準防疫，愈多地方使用裨益將會愈大。

新冠肺炎｜增1宗英國輸入個案 上周「溝針」打完第三劑