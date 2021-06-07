新冠肺炎｜少女染變種病毒 理大蕭傑恒疑新輸入個案走漏入社區

衞生防護中心表示，涉及N501Y變異病毒株的天水圍17歲少女(個案編號11852)，基因排序分析確認病毒株屬於「Alpha」變異病毒株，即俗稱「英國變種病毒」。理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒在電台節目表示，該名女患者對比本港早前確診的變種病毒個案，有10多處基因突變，基本上可否定由之前的患者直接傳播，估計可能由「走漏」入社區的新輸入個案所感染。

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蕭傑恒指「Alpha」毒株傳染力強，較第四波的高出五至七成，加上該名女患者病毒量高，具傳染性，社會要有心理準備，留意除了她的密切接觸者外，會否有其他本地個案，一旦有多條傳播鏈，病毒或已在社區擴散，引發第五波疫情。

蕭傑恒又指，現時處於關鍵時刻，期望可盡快找出這名女患者的感染源頭和進行堵截，而現正是與時間競賽的關鍵時刻，但暫時仍毫無頭緒。他認為衞生署雖然向患者曾到訪的地方發出強制檢測公告，但難以確認實際上市民有否做檢測，與上次涉及南非變種病毒、較具針對性的外傭群組相比，今次難度較大。