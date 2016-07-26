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新冠肺炎｜政府重將境外劃為高中低風險地區　中小學幼園等員工須接種疫苗
27 分前
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新冠疫苗新冠肺炎林鄭月娥防疫措施
新冠肺炎｜政府重將境外劃為高中低風險地區　中小學幼園等員工須接種疫苗
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政府公布最新防疫措施，當中中小學幼園等員工須接種疫苗。(林俊源攝)

政府就新冠肺炎公布最新防疫措施。特首林鄭月娥表示，本港已經連續56日無本地源頭不明個案，基本上已達到本地病例清零的目標，惟全球疫情反彈，當局預要持續做好預防境外輸入個案，包括重新將境外地區劃分為高、中、低風險地位，所有來港人士不論是高、中、低風險地區，在登機前要出示72小時核酸檢測陰性結果證明；而高風險地區只容許已接種疫苗的香港居民登機，中風險地區僅容許香港居民及已完成接種疫苗的非本港居民來港。同時，所有海外來港人士都須住在指定檢疫酒店，高風險地區住21日，中風險地區住14日，低風險地區住7日。

所有與抵港者有接觸人員須打疫苗

此外，林鄭月娥宣布，所有與抵港者有接觸的人員必須接種疫苗，包括機場工作人員、接載抵港者到檢疫酒店的司機，以及指定檢疫酒店的工作人員。同時，政府延伸必須接種疫苗群組，否則需自費定期檢測，包括所有公務員及政府員工；醫管局員工；安老及殘疾人院舍員工；中學、小學、幼兒園或幼稚園、特殊學校員工等。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜政府重將境外劃為高中低風險地區　中小學幼園等員工須接種疫苗-278522
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