新冠肺炎｜曾德賢：康復者最好補接種一劑新冠疫苗

新冠肺炎自去年初爆發以來，有超過11,000名患者康復出院。有康復者憶述，染病與治療期間生不如死，飽受同事歧視，更曾被家人拒於門外，康復後已完成接種新冠疫苗，呼籲市民盡早打針。

醫管局臨牀傳染病治療專責小組暨傳染病中心醫務總監曾德賢表示，自然感染能帶80.5%保護率防止再感染，效果並非百份百，而且會隨著時間下跌，雖然二次感染通常病情較輕，但他亦呼籲康復者最好補接種一劑新冠疫苗，抗體量會比一般打過兩劑疫苗人士更強。

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研究指復必泰對12至15歲群組保護力強

另外，本港可接種復必泰疫苗的年齡已降至12歲，對此曾德賢指，研究顯示復必泰疫苗對12至15歲群組是安全可靠及保護力強的，有關群組接種疫苗後的抗體產生量更加比16至25歲人士多4成。雖然青少年受感染後死亡率非常低，但有機會出現多重器官發炎綜合症，認為青少年接種疫苗很重要。

曾德賢指，外國有數據指出，年輕人接種新冠疫苗後出現心肌炎或心包膜炎的機率，比基數略高，但患者病情温和，大部分年輕人休息數天，不進行劇烈運動就無問題。