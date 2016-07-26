新冠肺炎｜曾益新：中國不接受不尊重常識的溯源計劃

世界衞生組織(WHO)提出新冠病毒溯源第二階段計劃。中國表示，不接受不尊重常識的溯源計劃。

國家衞生健康委副主任曾益新表示，世衞的第二階段新冠病毒溯源計劃，將中國違反實驗室規則造成病毒洩漏作為研究重點之一，令他感到吃驚，認為透露出對常識的不尊重和對科學的傲慢態度。他強調中方不可能接受這樣的計劃，重申反對將病毒溯源工作政治化。

曾益新指出，世衞專家組實地考察後，得出病毒極不可能起源於實驗的結論，應該尊重這個結論，而第二階段的調查應在這個基礎上延伸，尤其已經有了明確結論的部分，不應重複。

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世衞今年3月發表的首階段調查報告，指新型冠狀病毒「極不可能」由實驗室洩漏。世衞總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)上星期則指，不應過早就病毒是否涉及實驗室洩漏下定論。